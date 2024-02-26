«РКС-Самара» обновили список домов, в которых неудобно жить из-за постоянных засоров канализации

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За неделю сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» устранили 107 засоров. Это значит, что в 107 домах на прошлой неделе сложились очень некомфортные условия для жизни: нельзя было пользоваться сантехникой, в доме отключали воду, чтобы не усугублять ситуацию и не заливать забитые трубы ещё больше.

В ресурсной компании составили список «неудобных» домов, где в прошлом году засоры канализации возникали раз в месяц и чаще - и это очень много.

ул. Севастопольская, 28 - 25 заявок

ул. Краснодонская, 9 - 22 заявки

Днепровский проезд, 1 - 19 заявок

ул. Г.Димитрова, 23 - 16 заявок

пр. Металлургов, 56 - 16 заявок

Заводское шоссе, 71 - 16 заявок

п.Мехзавод, кв. 10, д. 18 - 15 заявок

ул. Аэродромная, 127 - 15 заявок

ул. Победы, 90 - 15 заявок

ул. Промышленности, 307 - 15 заявок

ул. Гагарина, 49 - 15 заявок

ул. Стара-Загора, 86 - 15 заявок

ул. Стара-Загора, 285 - 14 заявок

ул. Владимирская, 29 - 14 заявок

ул. Егорова, 28 - 10 заявок

ул. Киевская, 5 - 10 заявок

ул. Мориса Тореза, 13 - 10 заявок

ул. Тушинская, 41 - 10 заявок

Частые засоры по этим адресам образовались именно из-за нарушения правил эксплуатации канализации, когда жители (конечно, не все, но есть такие граждане) смывали в унитаз и раковину мусор: салфетки, бумажки, тряпки, средства гигиены, очистки, остатки еды. От действий таких неизвестных страдает весь дом, в котором становится очень некомфортно жить, там тяжело продать квартиру, например.

Радует, что таких «неудобных» домов в Самаре очень мало, большинство самарцев используют сети канализации по назначению и живут в комфорте. Чтобы ваш дом не оказался в списке «неудобных»,

НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

Очистки продуктов и остатки еды

Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники

Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие

Бытовой и строительный мусор

Средства контрацепции

Ватные палочки

Наполнитель для кошачьих лотков

Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор)

Любые лекарства, продукты нефтехимии

Окурки, спички

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»,