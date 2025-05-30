«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на предстоящую неделю

157

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

3 июня планируются работы по подключению новых домов: в квадрате ул. Революционной, Корабельной, Печёрской и 3-го проезда возможно кратковременное отключение ХВС. Адреса и время уточняются, будут размещены дополнительно.

На 4 июня запланированы монтаж/демонтаж запорной арматуры, замена обратного клапана, текущий ремонт трубопровода диаметром 150 мм на ул. Республиканской. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 14:00 в домах по адресам: ул. Республиканская, 60, 62, ул. Путейская, 39, ул. Алма-Атинская, 34, 38, ул. Енисейская, 55, 57, 57а.

5 июня будет заменена запорная арматура диаметром 200 мм на ул. Долинной. Для этого с 10:00 до 17:00 холодное водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Яблонька».

6 июня планируется замена пожарного гидранта на ул. Энтузиастов. В связи с этим с 10:00 до 16:00 без ХВС будут дома по адресам: ул. Энтузиастов, 68, 70, 72, 85, 87, 93.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.