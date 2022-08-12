«РКС-Самара»: наши сотрудники по квартирам не ходят!

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Жители Железнодорожного района Самары пожаловались на действия молодых людей, требующих пустить их в квартиры для проверки счётчиков.

Жильцы одного из домов по ул. Карла Маркса в Железнодорожном районе города Самары рассказали, что в один из августовских вечеров к ним пришла группа молодых людей с требованием допустить их в квартиры. Повод – проверка приборов учёта воды. Они даже предъявили удостоверения с логотипом «РКС-Самара».

Однако жители этого дома оказались внимательными и не позволили себя обмануть. Они позвонили в ресурсоснабжающую организацию, где им сказали, что никаких проверок не проводится.

ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») напоминает: наши сотрудники по квартирам не ходят! Все жители должны следить за своими счётчиками самостоятельно. Межповерочный интервал у большинства современных приборов учёта составляет 6 лет. Если документы не сохранились, то срок замены или поверки можно уточнить либо в квитанции за холодную воду, либо по телефону колл-центра «РКС-Самара» (846) 207-25-40.

Когда возникает необходимость поверить или заменить счётчик, необходимо самостоятельно выбрать лицензированную компанию, которая имеет право на такую деятельность. Уважаемые самарцы! Будьте бдительны и не позволяйте никому навязывать себе ненужные услуги.