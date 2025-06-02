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«РКС-Самара» напоминают несколько правил безопасности для детей на время летних каникул. Родителям необходимо напомнить детям, что на городских улицах есть много объектов коммунальной инфраструктуры: колодцы, трубопроводы, кабели, камеры, земляные раскопки. Чтобы не случились неприятности во время летнего отдыха, запомните простые правила:

- не подходите к ограждениям вокруг ям и строительных котлованов

- ни в коем случае не подходите к неогороженным ямам: грунт может сползти и обвалиться

- не облокачивайтесь на ограждения, не пытайтесь унести их или сдвинуть, даже если это попытка поиграть

- не наступайте на колодцы: даже плотно закрытые и внешне исправные могут быть сломанными, а крышка может провалиться внутрь

- сообщайте о сломанном или открытом колодце взрослым

- не бросайте мусор в открытые колодцы

- при обнаружении утечки воды, оборванного провода не подходите близко, сообщите взрослым

Информация для взрослых: сообщить об открытом колодце, утечке холодной воды или стоков можно по телефонам круглосуточной диспетчерской: 334-75-12 и 207-87-87, а также всегда на связи ТГ-сервис «Водный сигнал» - принимает сообщения в Телеграм по номеру 89170137007 (адрес, суть, фото).

«РКС-Самара» поздравляют самарцев с началом лета и призывают вместе сделать его безопасным.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»