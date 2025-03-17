"РКС-Самара" наградили добросовестные УК, ТСЖ и другие организации, которые победили в поощрительной акции

184

Главные партнёры ресурсоснабжающей компании — исполнители коммунальных услуг: управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие. В Самаре их более тысячи. Каждый год «РКС-Самара» награждают самые надёжные компании, у которых нет задолженностей за поставленные жителям услуги водоснабжения и водоотведение.

В этом году вручение подарков партнёрам совместили с торжественным мероприятием, посвящённым Дню работников жилищно-коммунального хозяйства – праздник общий. Директор сбытового подразделения «РКС-Самара» Елена Боева отметила лучших исполнителей коммунальных услуг и абонентов-юридических лиц по итогам 2024 года. «Мы благодарим наших партнёров за добросовестное соблюдение условий договоров, порядочность и постоянный контакт. Нам важно всегда быть на связи с исполнителями коммунальных услуг, поддерживать дружеские отношения, - подчеркнула Елена Боева. – Мы вместе работаем для жителей города и гордимся своей работой».

Номинация «Порядок в доме» — компании, у которых нет задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения на конец года, есть действующий узел учёта водопотребления и он содержится в надлежащем порядке:

- ТСЖ «Партнёр-6»

- ТСЖ «Ул. Антонова-Овсеенко, 59А»

- ЖСК № 263

- УК «Служба эксплуатации зданий»

- ТСЖ «Алабинское»

Номинация «Верность делу» — компании, у которых нет задолженности на конец года, они своевременно внесли аванс по условиям договора и работают в режиме электронного документооборота:

- ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж»

- ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»

- ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

- АО «Приволжский Стекломонтаж»

- ИП Рылова О.А.

- УК «Аверс-Капитал»

Номинация «Лидер перемен» — компании, у которых нет задолженности на конец года, перешли на дистанционную передачу показаний прибора в одном доме или нескольких, и которые внедрили электронный документооборот:

- УК «Приволжское ПЖРУ»

- УК «XXI век»

- ЖСК № 169

- ООО «Визит-М»

- УК «Юг-Сервис»