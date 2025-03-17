"РКС-Самара" наградили добросовестные УК, ТСЖ и другие организации, которые победили в поощрительной акции

Главные партнёры ресурсоснабжающей компании — исполнители коммунальных услуг: управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие. В Самаре их более тысячи. Каждый год «РКС-Самара» награждают самые надёжные компании, у которых нет задолженностей за поставленные жителям услуги водоснабжения и водоотведение.
В этом году вручение подарков партнёрам совместили с торжественным мероприятием, посвящённым Дню работников жилищно-коммунального хозяйства – праздник общий. Директор сбытового подразделения «РКС-Самара» Елена Боева отметила лучших исполнителей коммунальных услуг и абонентов-юридических лиц по итогам 2024 года. «Мы благодарим наших партнёров за добросовестное соблюдение условий договоров, порядочность и постоянный контакт. Нам важно всегда быть на связи с исполнителями коммунальных услуг, поддерживать дружеские отношения, - подчеркнула Елена Боева. – Мы вместе работаем для жителей города и гордимся своей работой».
Номинация «Порядок в доме» — компании, у которых нет задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения на конец года, есть действующий узел учёта водопотребления и он содержится в надлежащем порядке:
- ТСЖ «Партнёр-6»
- ТСЖ «Ул. Антонова-Овсеенко, 59А»
- ЖСК № 263
- УК «Служба эксплуатации зданий»
- ТСЖ «Алабинское»
Номинация «Верность делу» — компании, у которых нет задолженности на конец года, они своевременно внесли аванс по условиям договора и работают в режиме электронного документооборота:
- ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж»
- ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»
- ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
- АО «Приволжский Стекломонтаж»
- ИП Рылова О.А.
- УК «Аверс-Капитал»
Номинация «Лидер перемен» — компании, у которых нет задолженности на конец года, перешли на дистанционную передачу показаний прибора в одном доме или нескольких, и которые внедрили электронный документооборот:
- УК «Приволжское ПЖРУ»
- УК «XXI век»
- ЖСК № 169
- ООО «Визит-М»
- УК «Юг-Сервис»
Также по итогам 2024 года сформирован «чёрный» список абонентов-должников, который опубликован на сайте «РКС-Самара» https://samcomsys.ru/debtorsul