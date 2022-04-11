"РКС-Самара": любые изделия из нетканых материалов – губительны для централизованной канализации

182

В 2021 году работники канализационных насосных станций провели более 5 тысяч очисток насосных агрегатов от бытового мусора.

Любые изделия из нетканых материалов – влажные салфетки, маски, подгузники, средства гигиены, влажная туалетная бумага – губительны для централизованной канализации. Они образуют засоры внутри труб, становятся причиной излива стоков на поверхность, выводят из строя насосное оборудование на канализационных насосных станциях (КНС) и городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС).

Канализационные насосные станции перекачивают сточные воды в тех местах, где этого требует рельеф местности. За прошлый год работники КНС вынуждены были останавливать работу насосных агрегатов и проводить их очистку от остатков нетканых материалов и мусора 5608 раз, 15 очисток ежедневно! Теперь в технологическую схему внесены изменения, и на КНС проводятся дополнительные плановые промывки приемных отделений. Это позволило почти в два раза снизить количество остановок насосов из-за засоров.

Тем не менее, число вынужденных очисток остается очень высоким. За три месяца текущего года проведено 256 промывок насосных агрегатов. Каждая аварийная остановка насоса – это риск затопления станции стоками и излива канализационных вод на улицы города.

Ещё несколько десятилетий назад такой проблемы не существовало. Люди не использовали одноразовые средства гигиены в таком количестве. А также многие хорошо помнили жизнь без удобств, понимали, что централизованное водоотведение – это большое благо, знали правила пользования канализацией и соблюдали их. Сейчас для большинства жителей канализация в доме – привычное явление, о котором не задумываются и не берегут его.

Уважаемые самарцы! Будьте, пожалуйста, внимательны к тому, что вы смываете в раковину и унитаз. Там должны оказываться только продукты жизнедеятельности организма. Для всего остального есть мусорное ведро!

Фото: "РКС-Самара"