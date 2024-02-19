 «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения.

270

Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

21 февраля планируется заменить две задвижки на ул. Фадеева. Для этого с 10:00 21 февраля до 3:00 22 февраля холодная вода будет отключена по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 130; ул. Фадеева, 58А.

22 февраля будет произведёна замена пожарного гидранта по ул. Мориса Тореза. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Футболистов, 1, 1А, 3, 5; ул. Перекопская: 7, 9, 11, 15, 17; ул. М.Тореза: 144.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.