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«РКС-Самара» информируют самарцев о ремонтно-профилактических работах на предстоящей неделе

20 октября 2023 17:30
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

24 октября запланирована замена двух задвижек по ул. Стара-Загора. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Стара-Загора 295, 301,  303, 305, 307, 309; ул. Алма-Атинская 108в, 108б, 108а, 144, 146, 148, 150, 152.

26 октября будут проведены работы по врезке водопроводной линии диаметром 100 мм в линию диаметром 300мм по ул. Каховской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30; пр. Кирова, 155А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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