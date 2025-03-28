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«РКС-Самара» информируют горожан о ремонтно-профилактических работах на неделю

28 марта 2025 15:53
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В некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

2 апреля планируется заменить пожарные гидранты по ул. Промышленности и ул. Ессентуковской. Для этого с 10:00 до 15:00 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Промышленности,  116; частный сектор по ул. Промышленности, 118-150, 125-155; ул. Авроры, 9Б (АЗС); ул. Промышленности, 111 (ГК №902); частный сектор по ул. Ессентуковской.

Адрес установки бойлера: ул. Промышленности, 116.

3 апреля запланирована замена узла, запорной арматуры и пожарного гидранта по ул. Металлургов. В связи с этим подача ХВС будет ограничена с 20:00 03.04.2025 до 08:00 04.04.2025 по адресам: ул. Республиканская, 50, 56, 58, 73; ул. Свободы, 193; ул. Гвардейская, 22; ул. Енисейская 54; ул. Строителей 27, 29, 31 35; пр. Металлургов, 77, 79, 80, 80г, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 89, 92, 91, 93, 94, 96.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара Самара

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