"РКС-Самара" фиксируют резкий всплеск нарушений на приборах учета, это миллионные штрафы

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Законодательство возлагает на гарантирующего поставщика, «РКС-Самара», обязанность по контролю за сохранность узлов учёта потребления ресурсов, ресурсоснабжающая организация обязана проверять целостность пломб, приборов, обводных линий, не допускать любое вмешательство в их функционирование.

В этом году наметилась тревожная тенденция: резко увеличилось число случаев срыва пломб и незаконного вмешательства в приборы учёта воды и в небольших коммерческих компаниях, и в бюджетных учреждениях, и на крупных предприятиях.

С начала года контролёры «РКС-Самара» выявили уже больше 10 случаев: незаконное вмешательство в работу счётчика, нарушение целостности пломбы на приборах учёта, фланцах и задвижках обводных линий, безучётные врезки, краны и манометры, которые не внесены в согласованный проект.

В таких случаях законодательство обязывает ресурсоснабжающую компанию взимать с нарушителя плату за воду из расчёта пропускной способности трубы в круглосуточном режиме: так, как будто вода без остановки текла в полную силу с даты последней проверки, иногда несколько месяцев. Суммы штрафов доходят до семизначных цифр. Последний пример: двум компаниями по производству хлебобулочных изделий было начислено более миллиона рублей каждой за срыв пломбы и несогласованные врезки.

Выставление таких сумм – обязанность ресурсоснабжающей организации, выполнение которой законодатель так же контролирует, поэтому оправдания абонентов, просьбы «что-то придумать, понять, простить» ни к чему не приводят.

В «РКС-Самара» сильно обеспокоены складывающейся ситуацией, поэтому направили абонентам – коммерческим организациям и предприятиям - более двух тысяч писем с предупреждением, объяснением и советами по созданию системы внутреннего контроля. Чтобы не было проблем со срывом пломб, надо выполнять несколько несложных правил.

Внимание, лайфхак!

- Назначить приказом ответственного за проверку сохранности пломбы.

- Установить график проверки сохранности пломбы.

- Вести журнал записи проверки сохранности пломбы. Всё это может в дальнейшем подтвердить сохранность пломбы в определенный период времени.

- Рекомендуется сделать специальную защиту (короб) над местом установки пломбы.

- В случае обнаружения срыва пломбы или других проблем в приборе учёта немедленно сообщить в «РКС-Самара» способом, который в дальнейшем можно проверить: по электронной почте, через личный кабинет или виртуальную приёмную и т.д. с обязательным указанием контактного лица и адреса, где установлен водомер.

Помните, что ответственность за сохранность прибора учёта законодателем возложена на абонента!

Фото: "РКС-Самара"