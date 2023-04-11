Разработка специалистов «Т Плюс» повысила надежность работы Новокуйбышевской ТЭЦ-1

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На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») внедрена дополнительная защита котельного оборудования, что повысило надежность работы электростанции, основными потребителями которой являются социальные объекты и население города. Авторами проекта выступили главные специалисты цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) электростанции Михаил Мещеряков и Михаил Камсков.

Суть разработки заключается в автоматизации работы импульсных предохранительных клапанов, установленных на котлах-утилизаторах газотурбинного блока. Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1 разработали цифровой алгоритм, обеспечивающий защиту котельного оборудования от излишнего давления пара.

Данное предложение было рассмотрено и одобрено на техническом совете Самарского филиала «Т Плюс». Новаторская система защиты была смонтирована на трех котлах газотурбинного блока в мае 2022 года. За минувший год она показала свою эффективность и надежность.

«Мне хотелось бы поблагодарить рационализаторов станции за инициативность и ответственное отношение к своей работе. Разработанный алгоритм – это существенный вклад в качественное и надежное теплоснабжение наших потребителей», - отметил технический директор – главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Александр Кузнецов.