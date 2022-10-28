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Работа по социальной газификации в регионе становится адресной и индивидуальной

28 октября 2022 19:22
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Отдельным льготным категориям граждан предоставляется денежная выплата в 145 тысяч рублей.

В пятницу, 28 октября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с областным министерством энергетики и ЖКХ, руководством газораспределительных организаций, а также главами двух городских округов – Жигулевска и Похвистнево.

Центральной темой обсуждения стали новые алгоритмы работы по социальной газификации. Напомним, результатом социальной газификации (догазификации) станет подведение газа до границ земельных участков домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Программа реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Самарской области работают региональный и муниципальные штабы по газификации, осуществляется прием заявок от населения на технологическое присоединение к газопроводам. Полным ходом идет строительство линейных объектов в тех населенных пунктах, где необходимо усилить имеющиеся мощности и создать техническую возможность подключения новых домовладений к источнику голубого топлива. Отдельным льготным категориям граждан предоставляется денежная выплата в 145 тысяч рублей. На эти средства граждане могут построить сеть на территории участка и внутри дома, купить газовую технику.

Правительство региона ведет постоянный мониторинг исполнения программы догазификации в муниципальных районах и городских округах. В частности, в зоне особого внимания – причины отказа граждан от газификации и отклонения заявок, поступивших от желающих участвовать в программе.

«Выполнение поручения Президента по социальной газификации – наша важнейшая задача. Города Жигулевск и Похвистнево станут пилотными территориями, где мы апробируем новые подходы к этой работе, выработаем механизмы, которые будут применены на других территориях, и, возможно, не только в нашем регионе», – обратился к руководителям территорий Виктор Кудряшов.

Председатель облправительства поставил задачу сделать основной акцент на адресной, индивидуальной работе с гражданами.

«В первую очередь, необходимо проактивное информирование населения. Не нужно ждать, пока люди обратятся с заявкой, узнав о программе газификации из информационных буклетов или телевизионной рекламы. Нужно выявлять негазифицированные строения, встречаться с их хозяевами, лично беседовать с гражданами, информировать их о возможностях программы, в случае отказа граждан от газификации выяснять причины и помогать людям в их решении», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Нередко причиной отказа от участия в программе становится отсутствие документов на право собственности жилого строения.

«В этом случае нужно людям помогать оформить право собственности на дом и земельный участок, поскольку это является одним из условий заключения договора на подключение к газу, помогать собрать весь пакет документов. Необходимо буквально вести человека за руку, информировать о процедурах оформления прав собственности, дать необходимые контакты, подсказать куда обратиться», – акцентировал внимание на подходах к работе глава регионального кабмина.

Кроме того, главы муниципалитетов должны подробно разъяснить гражданам, в какие сроки может быть осуществлено подключение к газу, каким будет участие самих домовладельцев, где граждане могут приобрести газовое оборудование. В случае необходимости муниципальные власти должны подсказать, какая организация поможет с монтажом систем отопления внутри дома, то есть сделать все необходимое, чтобы гражданин получил услугу «под ключ».

«Если мы выясним, что человек отказывается от газификации из-за того, что не может понести такие расходы – Правительство региона готово рассмотреть новые меры поддержки, расширить льготные категории», – сказал Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор поручил главам Похвистнево и Жигулевска решить поставленные задачи в течение месяца. К концу ноября в муниципалитетах должны быть готовы списки домовладений и граждан, готовых к участию в программе догазификации.

«Задача это непростая, но ее необходимо выполнить. Наша цель – форсировать реализацию программы догазификации, привлечь к участию в ней больше людей», – подвел итоги совещания первый вице-губернатор.

 

Фото:   ru.freepik.com

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