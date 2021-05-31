«Производительность труда»: «Газпром газораспределение Самара» освоил бережливое производство

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В компании «Газпром газораспределение Самара» подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда», инициированным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Совместными усилиями рабочей группы компании и экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области удалось оптимизировать процесс технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

При анализе пилотного потока рабочая группа выявила ряд проблем и разработала план-график по устранению недочетов. Итогом работы проекта стало увеличение производительности труда слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования. Теперь в сутки он сможет обслужить на 1 объект больше. Сократилось и время проведения технического обслуживания, улучшилось качество обслуживания абонентов.

За успешную реализацию проекта рабочую группу компании наградили почетными грамотами от Министерства промышленности и торговли Самарской области.

«Добились весомых результатов в рамках национального проекта. Разработаны стандарты не только проведения технического обслуживания газового оборудования, но и стандарт общения диспетчера с клиентом. Для продуктивной работы организовали картотеку абонентов и установили мини АТС по приему звонков. Полученный опыт планируем применить и в других сферах деятельности компании», — отметил заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.