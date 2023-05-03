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Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»

3 мая 2023 17:14
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Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»

Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Город трудовой доблести». Энергетики воздали дань уважения и благодарности землякам, которые в годы Великой Отечественной войны приближали победу своим трудом, в том числе, и работникам «Куйбышевэнерго».

Так, в период Великой Отечественной войны в городе работало два энергоисточника – Куйбышевская (ныне Самарская) ГРЭС и Безымянская ТЭЦ (ныне Безымянская отопительная котельная). От их надежной и безаварийной работы зависело энергоснабжение областного центра, в том числе заводов, на которых собирали легендарные штурмовики Ил-2.

«В годы войны каждый работник предприятия «Куйбышевэнерго» внес неоценимый вклад в общую Победу над врагом. Их самоотверженный, надежный труд был оценен по заслугам: в 1945 году высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а БТЭЦ были вручены орден Ленина и знамя Государственного Комитета Обороны на вечное хранение», - отметил заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено столице Самарской области 2 июля 2020 года Указом Главы государства за вклад Самары (Куйбышева) в Победу страны в Великой Отечественной войне. В декабре 2021 года стела была установлена на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров – в знаковом месте в областной столице, символизирующем трудовую доблесть Куйбышева.

 

Теги: Т ПЛЮС

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