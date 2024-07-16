Представители комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности Общественной палаты Самарской области провели выездное заседание на ГОКСе

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На территории городских очистных сооружений Самары (ГОКС) прошла встреча представителей комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности Общественной палаты Самарской области. Руководители «РКС-Самара» рассказали об итогах масштабной реконструкции очистных сооружений, показали построенные и отремонтированные объекты, во всех подробностях рассказали о уже достигнутых и планируемых эффектах.

Работы проводились в рамках собственной инвестиционной программы «РКС-Самара» и федерального проекта «Оздоровление Волги». Результаты реконструкции будут долгое время работать на повышение экологического благополучия Волги и всего населения региона, поэтому очень важно в дальнейшем приложить максимум общих усилий для сохранения ГОКС. И здесь сотрудники РКС выделяют несколько общественно важных тем: соблюдение населением правил эксплуатации канализации, жесткий запрет и ответственность за несанкционированный сброс в систему водоотведения ЖБО, строгое соблюдение ПДК (предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ) промышленными предприятиями. Если не уделять этим вопросам внимания, то многие достижения проведенной реконструкции могут быть сведены на нет. Поступление неочищенных промышленных стоков, нефтепродуктов и химии, бытового мусора разрушает и систему водоотведения, и нарушает технологический процесс. ГОКС – это сооружения очистки хоз-фекальной канализации!

Главный управляющий директор «РКС-Самара», Владимир Бирюков, особо отметил необходимость информирования населения о правилах пользования канализацией с малого возраста. Представители Общественной палаты поддержали предложение и обещали привлечь к этой работе и специалистов «РКС-Самара».

Отдельно обсудили вопрос превышения ПДК загрязняющих веществ в составе сточных вод промышленных предприятий. ГОКС не рассчитаны на очистку от тяжелых металлов, химии, продуктов нефтепереработки, которые содержатся в промышленных стоках. На данный момент решение видится только одно: восстановление или строительство локальных очистных сооружений на предприятиях, осуществляющий сброс большого объема сточной воды.

Участники встречи единодушно сошлись на том, что построить объекты, провести реконструкцию это большое дело, но далеко не итог работы, необходимо запустить новый технологический процесс и сохранить на долгие годы все достижения.