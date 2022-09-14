Подготовка к началу отопительного сезона в Самаре на финишной прямой

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Официально отопительный сезон в Самаре еще не стартовал, но начать его могут раньше, чем планировалось – не дожидаясь нормативных температурных параметров.

Традиционно подачу тепла организуют после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке +8 градусов Цельсия и ниже. При этом органам местного самоуправления предоставлено право учитывать такой температурный показатель в течение трех дней, после чего объявлять о начале подачи теплоносителя. На этом был сделан акцент в ходе совещания, которое провел Владимир Василенко.

«Погодные условия таковы, что только в один день в конце прошлой рабочей недели температура составляла +9,5 градусов Цельсия. В остальные дни среднесуточная температура варьировалась от +10 градусов Цельсия и выше. Согласно прогнозу синоптиков в ближайшее время потеплеет до +18-+20 градусов Цельсия в дневные часы. Но уже есть договоренность с ПАО «Т Плюс» о том, чтобы постепенно подключать к теплоснабжению социальную сферу. То есть, как только начнут поступать обращения от руководителей детских садов, лечебных учреждений, домов ребенка и других учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, эти заявки энергоснабжающая организация рассмотрит и будет «давать добро» на пуск тепла. Разумеется, сразу после получения каждой заявки будет дополнительно проверена готовность объектов к подаче отопления, – сообщил Первый вице-мэр. – Планируем, что когда пойдет значительное снижение температуры наружного воздуха, социальные учреждения уже будут отапливаться и начнется подключение жилых домов. В связи с технологическими особенностями процесс обеспечения теплом не одномоментный, а поэтапный».

В Самаре 10 195 многоквартирных жилых домов. Готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период на сегодняшний день составляет от 98% до 100%. Ведется точечная, адресная отработка. Усилена работа в части внесения паспортов готовности МКД в систему «Электронное ЖКХ» – сделать это поручено к середине сентября.

Параллельно продолжаются работы в рамках ремонта и технического перевооружения теплотрасс.

«Сейчас на многих объектах ведется плановая работа по переключению с временной схемы на постоянную. Например, синхронизируют работы по переврезке на улице Гастелло. Это касается теплотрассы в районе ТЦ «Апельсин». Дальше, если идти вниз – одна большая магистральная трасса по улице Солнечной. Важна именно синхронность работ, чтобы переключения были организованы не поочередно, а одновременно. Это необходимо в целях минимизации неудобств для жителей, чтобы период отключения горячей воды был минимальным. Где-то он будет составлять сутки, где-то трое суток, где-то четверо, но не более того, – пояснил Владимир Василенко. – Также работы по переврезке пройдут на улице Промышленности и других участках».

А на одном из самых масштабных объектов перекладок этого года – на Маломосковской (дублере) – труба уложена на 80%, работы ведутся активными темпами. Необходимыми материалами подрядчик укомплектован и готовится к переходу через Московское шоссе (предварительная дата – 15 сентября). Предстоит перекрытие магистрали: работы будут выполнять в 2 этапа – поочередно по направлениям движения.

«Порядка пяти дней потребуется на переход с одной стороны, плюс два дня – на восстановление проезжей части. Столько же – на работы по другой стороне Московского шоссе. Поэтому временно проезд будет сужен. Но движение там четырехполосное. Предполагается захватывать по две полосы. С областным Управлением ГИБДД согласовывается схема организации дорожного движения, после чего разрешение будет давать региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, – добавил Первый вице-мэр. – Аналогичные работы на теплотрассе с переходом Московского шоссе в районе улицы Гастелло уже выполнялись в прошлом году. И в этот раз начнем переход под выходные, рабочий процесс будет идти, не останавливаясь. Чем быстрее подрядчик справиться с задачей, тем лучше».

Фото: администрация Самары