Почти 30 тысяч жителей Самары получили уведомления об «оранжевой»  задолженности

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Специалисты «РКС-Самара» напомнили забывчивым самарцам о необходимости оплатить услуги водоснабжения и воодотведения. И направили своим абонентам почти 30 тысяч ярко-оранжевых досудебных уведомлений с информацией о сумме долга, реквизитами для оплаты, а также предложением в трёхдневный срок оплатить уже потреблённые услуги.

На этот раз яркие извещения получили абоненты, чей долг составил от 5000 до 30000 рублей. В общей сложности они не оплатили услуг на 350 млн рублей.

Кроме жителей МКД, в скором времени уведомления будут направлены и жителям частного сектора. Если должники не откликнутся и на этот раз, их ждёт взыскание через суд и службу судебных приставов. А это намного сложнее и дороже, нежели просто оплатить услуги водоснабжения и канализации в полном объёме.

Фото: «РКС-Самара»