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Пирамида добралась до должников Куйбышевского района

6 июня 2022 14:15
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После пирамид следует тампонирование канализации, судебный приказ, наложение ареста на имущество, отказ в выдаче кредитов и т.д.

В Куйбышевском районе города Самары часть абонентов ООО «Самарские коммунальные системы» ранее находилась на обслуживании АО «Водные технологии». Вне зависимости от компании, предоставляющей услуги, есть потребители, которые не платят никому. На сегодняшний день общий долг таких неплательщиков составляет 86 миллионов рублей. 

Никакие меры на должников не действуют. Ресурсоснабжающая компания была вынуждена прибегнуть к помощи «пирамид неплательщика», которые напоминают об обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. 

Пирамиды были установлены по адресам: г. Самара, ул. Егорова, 5, 6, 12, 28. Здесь проживают граждане, задолжавшие 70 000, 90 000, 118 000 и даже 141 000 рублей! Общий долг жителей этих многоквартирных домов – почти миллион рублей. Кроме того, в почтовые ящики были разложены напоминания о последствиях, которые грозят неплательщикам. После пирамид следует тампонирование канализации, судебный приказ, наложение ареста на имущество, отказ в выдаче кредитов и т.д. Не позавидуешь. Причем тампонирование по указанным адресам будет произведено в течение июня, если не последует оплаты. 

Иное развитие событий – если потребитель полностью погасит накопившиеся долги. А если у него возникли материальные трудности, необходимо обратиться в ООО «Самарские коммунальные системы» или АО «Водные технологии» за помощью и рассрочкой платежа. Иногда бывает достаточно предоставить несколько документов или произвести установку приборов учета, чтобы начисления существенно сократились. Специалисты ресурсоснабжающей компании разбираются во всех ситуациях вместе с абонентами. 

За последние два года АО «Водные технологии» и ООО «Самарские коммунальные системы» провели большие работы по обновлению системы водоснабжения и водоотведения Куйбышевского района, благодаря чему аварийность снизилась в среднем на 25%. Дальнейшее улучшение ситуации невозможно без повышения платежной дисциплины абонентов Куйбышевского района города Самары. 

 

Фото:"СКС"

 

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