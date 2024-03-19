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Первый в этом году деревянный туалет отправился к дому на ул. Мичурина в Самаре

19 марта 2024 11:47
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Первый в этом году деревянный туалет отправился к дому на ул. Мичурина в Самаре

Показательный деревянный туалет от «РКС-Самара» не так давно побывал во дворе 132 дома по ул. Мичурина. В прошлом году здесь произошло шесть засоров канализации, а в этом году уже три, т.е. по одному в месяц - что уже много. Те, кому приходится руками выгребать причину засоров, решили сработать на опережение и провести образовательную акцию до того, как дом угодит в чёрный список некомфортных.

Специалисты цеха эксплуатации канализации установили во дворе дома информационные щиты и деревянный туалет, как символ того, к чему придётся вернуться, если регулярно засорять канализацию. В колодцах на выпусках поставили специальные ловушки и показывали содержимое прохожим и жильцам дома.

Местные восприняли акцию с позитивом, отметили, что такие ликбезы нужны, ведь многие не знают или забывают правила пользования канализацией. А они простые:

НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ В УНИТАЗ И РАКОВИНУ:

- влажные салфетки (даже с надписью «растворимые»)

- средства гигиены и контрацепции

- продукты, остатки еды

- очистки, шкурки, шелуху, заварку

- гранулы из кошачьих лотков

- стройматериалы

- бумажки и тряпки

Теги: РКС-Самара

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