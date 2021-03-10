ПАО «Т Плюс» рассматривает возможность инвестировать в замену тепловых сетей Самары 3,7 млрд рублей

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Теплоэнергетики «Т Плюс» рассматривают возможность вложения в замену теплосетей областной столицы 3,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2020 году сумма вложений составила 2 млрд рублей, и это был рекорд для Самары! Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» рассказал директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Александр Алексеевич также отметил, что опережающее финансирование замены теплосетей стал возможным благодаря переходу Самары в ценовую зону. В результате в 2020 году объем дополнительных средств, направленных на модернизацию городских муниципальных сетей, составил порядка 1 млрд рублей. На недавнем совещании с ресурсоснабжающими организациями губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил добросовестное исполнение ПАО «Т Плюс» всех намеченных инвестиционных программ и планов.

Сейчас руководством «Т Плюс» рассматривается возможность увеличить в текущем году объем опережающего финансирования в перекладки с 2 до 3,7 млрд руб. Компания с региональным правительством и городской администрацией прорабатывает технические вопросы: выбор приоритетных участков по степени повреждаемости, синхронизация мероприятий по перекладкам с плановыми ремонтами дорожной сети, предотвращение транспортного коллапса в городе во время проведения работ. Главные задачи – успеть в короткие сроки переложить все сети и сократить количество отключений, которые приносят неудобства потребителям.

В 2020 году в Самаре, перешедшей на новую модель рынка тепла, заменили 22 участка тепловых сетей общей протяженностью 30 км, семь участков — муниципальные. Сумма вложений составила рекордных 2 млрд рублей.