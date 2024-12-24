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Осталась неделя, чтобы принять участие в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

24 декабря 2024 13:32
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Осталась неделя, чтобы принять участие в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

На сегодняшний день уже свыше 40 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» выполнили условие акции «В Новый год – без долгов!» и оплатили задолженность за энергоресурсы без пени. Присоединиться к новогоднему предложению энергетиков можно до 31 декабря включительно.

Напомним, что в традиционной акции «В Новый год – без долгов!» могут принять участие все клиенты компании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Для этого необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платёж за декабрь и погасить задолженность в случае её наличия.

«Для наших клиентов участие в новогодней акции даёт возможность решить вопрос с долгами за тепло и горячую воду и при этом не платить пени за просрочку платежа. Более того, они автоматически становятся участниками праздничного розыгрыша, победители которого получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт», – отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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