Осталась неделя, чтобы принять участие в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

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На сегодняшний день уже свыше 40 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» выполнили условие акции «В Новый год – без долгов!» и оплатили задолженность за энергоресурсы без пени. Присоединиться к новогоднему предложению энергетиков можно до 31 декабря включительно.

Напомним, что в традиционной акции «В Новый год – без долгов!» могут принять участие все клиенты компании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Для этого необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платёж за декабрь и погасить задолженность в случае её наличия.

«Для наших клиентов участие в новогодней акции даёт возможность решить вопрос с долгами за тепло и горячую воду и при этом не платить пени за просрочку платежа. Более того, они автоматически становятся участниками праздничного розыгрыша, победители которого получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт», – отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.