Опубликован рейтинг управляющих компаний Самарской области за 2021 год

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Права и интересы граждан нередко нарушаются из-за злоупотребления в сфере управления многоквартирными домами. Зачастую за дело берется организация, у которой нет ни материальных, ни человеческих ресурсов. Рыночные механизмы в этой ситуации, к сожалению, не работают.



В целях мониторинга и оценки эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, создана методика рейтинга управляющих организаций.

Эффективность деятельности управляющих организаций оценивается по ряду показателей: количество поступивших жалоб, проведенных проверок, выданных предписаний, наложенных административных штрафов и др.



При выборе критериев оценки учитывается мнение представителей общественности, органов местного самоуправления, актуальные тенденции в сфере работы управляющих организаций. При этом за основу берется соблюдение управляющими организациями обязательных лицензионных требований и правил осуществления управления многоквартирными домами. Сам механизм составления Рейтинга обеспечивает равенство всех участников, вне зависимости от их масштабов и местоположения.



В целях побуждения управляющих организаций улучшить свои позиции в Рейтинге, Госжилинспекцией планируется усовершенствовать восприятие управляющей организацией Рейтинга и их желание попасть в число лучших.



Предполагается, что управляющие организации улучшат качество оказываемых работ и услуг, что приведет к уменьшению количества обращений на их действия и проводимых контрольно-надзорных мероприятий.



Во исполнение п.3 Поручения Губернатора Самарской области от 15.08.2017 г. №1-56/2096, ГЖИ подведены итоги эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Самарской области за 2021 год.



Рейтинг управляющих компаний Самарской области за 2021 год был сформирован на основании «Положения об оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Самарской области», утвержденного Приказом государственной жилищной инспекции Самарской области от 13.12.2018 г. №21/18-п.



В рейтинге управляющих компаний за 2021 год приняли участие 363 компании Самарской области. Место в рейтинге определялось по сумме набранных баллов по 20 критериям оценки.

В 2021 году места распределились следующим образом:

- ООО «ЖЭУ-66» (г. Самара);

- ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис (г. Самара и ООО «Образцовое содержание жилья» (г. Самара);

- ООО «Добродом» (г. Самара) и ООО «УК «Юг-Сервис» (Волжский район);

- ООО «УК Авиакор-Стандарт» (г. Самара) и ООО «Евгриф» (г. Кинель);

- ООО «Управляющая компания» (г. Похвистнево).

Фото: департамент информационной политики СО