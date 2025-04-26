Определились бронзовые призёры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2024-2025 гг.

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В Самаре определились бронзовые призёры Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», который проводится при поддержке компании «Т Плюс». В матчах за третье место праздновали победу юноши из Республики Бурятия и девушки из Орловской области. Почётными гостями игр за бронзу стали директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов и генеральный директор Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Евгений Иванов.

У ребят в матч за третье место пробились команды из Вологодской области и Республики Бурятия. Первую четверть баскетболисты из Бурятии завершили со скромными «+4» на табло. Однако уже во втором игровом отрезке они добились двузначного преимущества, а после большого перерыва упрочили свои позиции. Итоговый счёт встречи – 60:79.

У девушек на паркете встретились баскетболистки Орловской и Московской областей. Команда из города Ливны с первых минут встречи взяла инициативу в свои руки. К большому перерыву спортсменки уверенно лидировали (39:25), а в оставшееся игровое время лишь увеличили разницу в счёте – 86:52.