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Около 30% клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» предпочитают дистанционные каналы передачи показаний приборов учета ГВС

24 января 2023 16:02
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Передавать данные приборов учета ГВС необходимо до 25 числа каждого месяца.

По итогам 2022 года свыше 150 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» предпочли передавать показания приборов учета с помощью дистанционных сервисов. Это около 30% от общего числа потребителей горячего водоснабжения от источников «Т Плюс».

Напомним, что передавать данные приборов учета ГВС необходимо до 25 числа каждого месяца. В таком случае в квитанциях за тепло за январь будут отражены актуальные данные начислений.

Причем для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступен целый ряд онлайн-сервисов, призванных упростить взаимодействие с поставщиком тепла. Так, в прошлом году в тройку самых популярных вошли Личный кабинет, передача показаний при оплате услуги горячего водоснабжения (через банкомат или мобильное приложение) и вкладка «Передача показаний онлайн» на официальном сайте.

Онлайн-сервисы для передачи данных индивидуальных счетчиков горячего водоснабжения:

- через Личный кабинет клиента на сайте https://samara.esplus.ru (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и https://lk.kvp24.ru/login (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и «Квартплата 24» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- через вкладку «Передача показаний онлайн»;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по телефонам в городах присутствия:

8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Ознакомиться с действующими онлайн-сервисами энергокомпании можно на официальном сайте

Теги: Т ПЛЮС

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