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Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ

2 января 2024 12:59
361
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ.

Что именно, когда и на сколько подорожает? 63.ру ответили на все эти вопросы в одном материале.

Тарифы на горячую воду и отопление

Приказ с расценками подписала руководитель регионального департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина.

— Стоимость горячей воды в Самаре будет рассчитываться в виде формулы двухкомпонентного тарифа. В открытой системе это выглядит так: цена на теплоноситель плюс компонент на тепловую энергию (числовое значение теплоснабжающая организация утверждает равным цене на тепловую энергию, поставляемую потребителям согласно договору), — следует из документа.

Цена на теплоноситель для потребителей вырастет с 39,28 до 42,81 рубля за кубометр (без НДС), для населения — с 47,14 до 51,37 рубля за кубометр (с НДС).

В закрытой системе теплоснабжения расчеты по двухкомпонентному тарифу выглядят: цена за холодную воду плюс компонент на тепловую энергию. Первый показатель для потребителей (без НДС) подорожает с 34,31 до 37,4 рубля за кубометр, для населения (с НДС) — с 41,17 до 44,88 рубля. Такие расценки будут действовать в Самаре с 1 июля 2024 года.

Тарифы на холодную воду и канализацию

Соответствующий приказ для ООО «Самарские коммунальные системы», которое обслуживает большую часть городской канализации, утвердил областной департамент ценового и тарифного регулирования.

— С июля 2024 года кубометр холодной воды подорожает с 41,17 до 44,88 рубля. Тариф на водоотведение вырастет с 23,03 до 25,52 рубля, — говорится в документе.

При этом власти также рассчитали индексацию цен на эти услуги еще на несколько лет вперед. /p>

Тарифы на газ

В середине декабря региональный департамент ценового и тарифного регулирования утвердил новые тарифы и на газ в Самарской области.

— Для квартир, где есть только газовые плиты, цена вырастет с 8,92 до 9,91 рубля за кубометр. Аналогичный тариф будет для тех, у кого нет газовой плиты, но есть газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения, — говорится в приказе ведомства.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель газ будет стоить дешевле — 8,14 рубля. Сейчас цена — 7,33 рубля за кубометр.

Если же люди используют газ еще и для отопления, цену будут рассчитывать исходя из тарифа на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 6420 рублей. Вырастет тариф до 7130 рублей. Новые расценки вступят в силу также 1 июля 2024 года.

Тарифы на электроэнергию

Новые тарифы утвердили еще в конце ноября. Как указано в приказе профильного департамента регионального правительства, они будут действовать с 1 июля 2024 года.

— Одноставочный тариф вырастет с 5,04 до 5,48 рубля за кВт⋅ч. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платеж увеличится с 5,61 до 6,42 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне и с 2,8 до 3,21 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне, — указано в документе.

Самарцам, которые используют трехтарифную систему учета электроэнергии, придется платить не 6,21, а 6,79 рубля за кВт⋅ч в пиковой зоне. Тариф в полупиковой зоне увеличат с 4,83 до 5,33 рубля, в ночной зоне — с 2,8 до 3,21 рубля.

По-прежнему дешевле электричество будет обходиться жителям домов, которые используют электрические плиты и электроотопительные установки. При стандартном расчете тариф увеличат с 3,53 до 3,84 рубля за кВт⋅ч. При двухтарифной системе учета электроэнергии платежи составят 4,49 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне и 2,25 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. Сейчас действуют цены 3,93 и 1,96 рубля соответственно. Стоимость одного кВт⋅ч при использовании трехтарифной системы вырастет: с 4,35 до 4,75 рубля в пиковой зоне, с 3,38 до 3,73 рубля в полупиковой зоне и с 1,96 до 2,25 рубля в ночной зоне. В селах Самарской области тариф увеличится с 3,53 до 3,84 рубля за кВт⋅ч.

Тарифы на капремонт

Эта услуга подорожает уже с 1 января 2024 года.

— Если в вашем доме меньше 5 этажей, то в 2024 году минимальный размер взноса на капремонт общедомового имущества составит 8,63 рубля за квадратный метр. Для тех, у кого квартиры в здании от 6 этажей и выше, тариф — 9,93 рубля за квадратный метр, — следует из постановления и. о. первого вице-губернатора Натальи Катиной.

Для сравнения: сейчас для жителей домов ниже 5 этажей взнос на капитальный ремонт составляет 7,92 рубля за кв. метр. Жители многоэтажек платят 9,11 рубля. 

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