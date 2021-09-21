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Новокуйбышевская ТЭЦ-1 отмечает свой 70-летний юбилей

21 сентября 2021 17:42
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Новокуйбышевская ТЭЦ-1 является основным и единственным источником тепловой энергии для жителей и организаций города.

Ровно 70 лет назад, 21 сентября 1951 года, был введен в эксплуатацию первый турбогенератор Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»).

Строительство Новокуйбышевской ТЭЦ-1 началось в 1948 году, за несколько лет до появления самого города. Основной ввод мощностей станции был осуществлен в 1951-1956 годах. А в 2013 году в рамках инвестиционной программы здесь был запущен новый энергоблок, состоящий из трех газотурбинных установок General Electric. В настоящее время Новокуйбышевская ТЭЦ-1 является основным и единственным источником тепловой энергии для жителей и организаций города.

«В юбилейный год коллектив станции не только выполнил обязательные мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Более того, на ТЭЦ-1 был реализован крупный проект по установке нового котлоагрегата, что позволит повысить надежность теплоснабжения жителей города уже этой зимой», - отметил технический директор – главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Александр Кузнецов.

 

Фото:   ПАО «Т Плюс»

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