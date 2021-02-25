Ночью на улицы Самары выведут свыше 300 снегоуборочных машин  

88

В связи с возобновлением снегопада дорожные службы Самары мобилизуют на усиленные работы по расчистке улиц - план работ на грядущую ночь оперативно сформирован с учетом изменения погоды. Сегодня в ночную смену, которая началась с 20:00, на улично-дорожную сеть выведут больше спецтехники, нежели в предыдущую ночь, а именно 312 единиц, в том числе 219 задействует МП «Благоустройство» в 7 внутригородских районах, 93 машины – организация «Кедр-1» для снегоуборочных работ в 2 районах (Кировском, Самарском). Там, где тяжелая техника не столь эффективна, незаменим ручной труд. 117 дорожных рабочих помогут в расчистке пешеходных переходов, остановочных площадок общественного транспорта и подходов к ним, лестничных маршей, а также прилотковой зоны проезжей части дорог.

Наибольшее количество ресурсов планируется для расчистки в Советском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском районах. Однако, при необходимости на различных участках во всех районах города число машин и уборщиков территорий службы благоустройства готовы скорректировать в сторону увеличения.

Продолжится выполнение всего технологического цикла работ. Так, только погрузчиков и самосвалов для вывоза снежных накоплений на полигоны будет как минимум 176. Также предусмотрено 33 трактора МТЗ с навесным оборудованием, 7 бульдозеров, 5 автогрейдеров. Многофункциональные дорожные комбинированные машины – 51 единица – будут производить еще и обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами. Для очистки тротуаров сосредоточат более 20 средств малой механизации.

К приему снега готовы все 9 полигонов.

Для обеспечения безопасности, особенно во время метели, важно не только качественно и оперативно расчищать автомобильные и пешеходные дороги, стараясь сделать это на всю ширину, осуществлять противогололедную обработку во избежание образования снежных накатов и обледенения. Требуется и своевременно освобождать от снега дорожные знаки, в надлежащем состоянии содержать опоры инженерных коммуникаций. Этим видом работ занимаются специалисты предприятия «Дорсигнал» согласно контракту с Департаментом городского хозяйства и экологии.

Службы благоустройства обращают внимание автомобилистов на то, что для повышения эффективности всех сезонных работ желательно не бросать надолго личный транспорт на обочинах дорог, переставлять его на время расчистки в уже отработанные локации, где парковка разрешена.

Основной адресный перечень вывоза снега на территории городского округа Самара в ночь с 25 на 26 февраля:

- Куйбышевский район: ул. Народная, мост через реку Татьянка, ул. Нефтяников, ул. Белорусская от остановки РЭБ до дома № 97 и от дома № 114 до ул. Флотской (включая вывоз снега с мест потенциального подтопления);

- Ленинский район: ул. Буянова от ул. Маяковского до ул. Чкалова, ул. Чкалова от ул. Галактионовской до ул. Буянова, ул. Арцыбушевская;

- Октябрьский район: ул. Гагарина, ул. Мичурина, ул. Н. Панова (вывоз с пешеходных переходов);

- Железнодорожный район: ул. Красноармейская от ТЦ «Гудок» до ул. Урицкого, ул. Тушинская от ул. Партизанской до ул. Аэродромной, ул. Авроры от ул. Балаковской до путепровода «Аврора»;

- Красноглинский район: дорога на АБЗ «Козелки», основные улицы;

- Советский район: ул. Сов. Армии от ул. Стара-Загора до пр. К. Маркса и от ул. Блюхера до ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гагарина, Заводское шоссе;

- Самарский район: ул. Пионерская и др. основные улицы;

- Промышленный район: ул. Солнечная от 6-й просеки до ул. Ново-Вокзальной, ул. Красных Коммунаров;

- Кировский район: пр. Кирова, ул. Севастопольская, ул. Юбилейная, ул. Ташкентская.

По информации профильного городского департамента, адреса могут меняться и/или дополняться в зависимости от складывающейся дорожной ситуации.

Кроме того, коммунальщики просят освобождать территории близ контейнерных площадок, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ техники для вывоза бытовых отходов.

Отметим также, что за сутки до снегопада в расчистке всех городских территорий участвовали 514 уборщиков и 462 единицы техники муниципальных предприятий и подрядчиков.

За сезон только с улично-дорожной сети уже утилизировали около 710 тысяч тонн снега, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации