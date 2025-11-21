Названа причина исчезновения жёлтых контейнеров в Самаре

111

Министр природных ресурсов Самарской области Артём Ефимов объяснил, почему в регионе исчезли жёлтые контейнеры для раздельного сбора мусора.

По его словам, власти решили сосредоточиться не на бытовом разделении отходов, а на повышении эффективности работы мусоросортировочных комплексов. Об этом он рассказал в интервью 63.RU.

Ефимов отметил, что по действующему законодательству каждый тип отходов должен вывозиться отдельным транспортом. Поэтому установка на площадках нескольких контейнеров автоматически требует увеличения количества мусоровозов. Если баков два — нужно два мусоровоза, если три — соответственно три.

Ранее в Самаре существовала проблема: жители сортировали мусор, но в процессе вывоза отходы всё равно смешивались. От такой практики регион отказался и возвращаться к ней не планирует.

Сейчас ведомство делает ставку на стабильную доставку ТКО на сортировочные комплексы. Сегодня там обрабатывают чуть более половины отходов Самары, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 100%, пишет Самара-МК.