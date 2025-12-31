Я нашел ошибку
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
В Самарской области разыскивают пропавшую 16-летнюю тольяттинку
Юрист рассказал, за какие украшения на авто можно лишиться водительских прав
В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ
Российские силы ПВО за ночь на 31 декабря перехватили и уничтожили 86 беспилотников
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате
Россиянам рассказали, что будет с индексацией пенсий в 2026 году
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В Самарской области разыскивают пропавшую 16-летнюю тольяттинку

55
Полицейскими разыскивается без вести пропавшая Ивановская Милана, 2009 года рождения которая 30 декабря ушла из дома, расположенного в Автозаводском районе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 

На розыск несовершеннолетней незамедлительно после обращения родителей ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. 

Ориентировка с приметами подростка направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности. 

Приметы разыскиваемой: на вид 14 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы короткие до плеч с челкой  окрашены в белый цвет,  глаза серо-голубые.

Была одета: куртка короткая до бедра бордового цвета, штаны черного цвета, шапка и шарф белого цвета.

При себе имела:  офисную  сумку черного цвета «Guess», телефон марки «lnfinix» темно-синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в ДЧ ОП по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти по телефонам 93-45-27, 93-45-45 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
629
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
463
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
392
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
493
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
457
