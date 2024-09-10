Назван новый мусорный оператор Самарской области

146

Стало известно, кто сменит ООО «ЭкоСтройРесурс» на посту оператора Самарской области по вывозу мусора. Об этом сообщили представители нынешнего регоператора:

— 1 ноября к работе по обращению с отходами приступит ГУП «Экология». Об этом компанию официально уведомил врио председателя областного правительства Михаил Смирнов. В течение 10 рабочих дней «ЭкоСтройРесурс» должен передаст новому регоператору необходимую документацию.

Государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология» существует еще с 2001 года и занимается сбором неопасных отходов. Учредителем компании является правительство Самарской области, а директором — Константин Ряднов, который, к слову, стоял у истоков «ЭкоСтройРесусра» в 2016-18 годах. По данным системы «Контур.Фокус», сейчас юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования, пишет 63.ру.

Революцию в сфере ЖКХ запланировал провести врио губернатора Вячеслав Федорищев. 6 августа, он объявил, что действующему регоператору «ЭкоСтройРесурс» найдут замену.

Само ООО «ЭкоСтройРесурс» существует с 2013 года.