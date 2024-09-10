Назван новый мусорный оператор Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Олимпийцы самарского Росреестра.
В самарском Росреестре прошла целая серия спортивных состязаний
Главной задачей Фестиваля является укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение культурного наследия национальных свадебных традиций, укрепление межпоколенческих связей и демонстрация единства народов региона.
В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
На днях команда филиала провела выездной прием семей ветеранов СВО и их близких в Елховском и Кошкинском районах.
18 500 обращений отработали специалисты самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
Цель Премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.
23 добровольческие организации региона стали победителями регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Ольга Гальцова отметила, что заключение соглашения - это «сверка часов» двух государственных структур на новом историческом этапе в развитии Самарской области.
Ольга Гальцова и Армен Бенян подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения
Благодаря современному оборудованию повышается качество медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, после перенесённых инсультов, инфаркта миокарда, стентирования, а также травм и операций на позвоночник.
Городской амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой
В ходе досмотра передачи для осужденного было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, спрятанное ухищренным способ в карамельных конфетах.
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 пресекли попытку доставки наркотических средств на режимную территорию
Предыдущий фестиваль «Время читать», прошедший в 2023 году, собрал в регионах России около 70 тысяч человек.
«Время читать»: масштабный книжный фестиваль пройдёт в Самаре в сентябре
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.39
0.57
EUR 99.91
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Назван новый мусорный оператор Самарской области

10 сентября 2024 12:58
146
Назван новый мусорный оператор Самарской области

Стало известно, кто сменит ООО «ЭкоСтройРесурс» на посту оператора Самарской области по вывозу мусора. Об этом сообщили представители нынешнего регоператора:

— 1 ноября к работе по обращению с отходами приступит ГУП «Экология». Об этом компанию официально уведомил врио председателя областного правительства Михаил Смирнов. В течение 10 рабочих дней «ЭкоСтройРесурс» должен передаст новому регоператору необходимую документацию.

Государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология» существует еще с 2001 года и занимается сбором неопасных отходов. Учредителем компании является правительство Самарской области, а директором — Константин Ряднов, который, к слову, стоял у истоков «ЭкоСтройРесусра» в 2016-18 годах. По данным системы «Контур.Фокус», сейчас юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования, пишет 63.ру.

Революцию в сфере ЖКХ запланировал провести врио губернатора Вячеслав Федорищев. 6 августа, он объявил, что действующему регоператору «ЭкоСтройРесурс» найдут замену.

Само ООО «ЭкоСтройРесурс» существует с 2013 года.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024, 11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
Создание социального лифта этнокультурной сферы обеспечит развитие и карьерный рост молодых специалистов, совершенствование профессиональных и экспертных... Общество
138
Самара отметила День города: ФОТО
09 сентября 2024, 12:15
Самара отметила День города: ФОТО
В эти выходные Самара отметила свой 438-й День рождения.
Общество
729
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
09 сентября 2024, 10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
Начиная с 11 сентября, дачный комплекс будет доступен для посещений жителями и гостями Самары в среду, пятницу, субботу с 10:00 до 21:00. Туризм
1454

В центре внимания
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
143
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
141
Самара отметила День города: ФОТО
9 сентября 2024  12:15
Самара отметила День города: ФОТО
732
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
9 сентября 2024  10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
1475
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
9 сентября 2024  09:45
Названы предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
846
Весь список