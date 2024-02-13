На совещании в Самаре обсудили выполнение сезонных задач

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Выполнение сезонных задач – в центре внимания. Результативность работ по уборке снега с городских улиц и противогололедной обработке, а также подключение оставшейся части потребителей Куйбышевского района к новой мощной котельной – основные вопросы, которые под председательством руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова обсудили на еженедельном совещании.

Прежде всего, дана оценка организации работ по зимнему содержанию города. Менее чем за 2 недели февраля выпало почти 27 мм осадков, что составляет 61 % от месячной нормы. В том числе 4,8 мм добавились за минувшую ночь. Осадки синоптики спрогнозировали и на 14 февраля. Поэтому снегоуборочные работы не останавливаются. В частности, что на улично-дорожной сети (УДС) они ведутся в круглосуточном режиме, как и контроль за обработкой, расчисткой территорий и вывозом снежных накоплений.

Накануне предприятиям и организациям было указано на недопустимость длительного складирования снега на УДС. Глава Самары призвала хозяйствующие субъекты ускорить транспортировку снега на специализированные площадки.

С начала года зимнего сезона на «полигоны» доставлено уже более 324 000 т снега, включая около 5 398 т за прошедшие дневную и ночные смены.

Для большого количества накоплений предусмотрели 7 площадок. Это с учетом частной площадки в Куйбышевском районе, куда снег доставляют только в дневные часы. Просьбы горожан, рядом с жилыми домами которых расположен седьмой пункт приемки, не оставили без внимания. И ночному отдыху жителей ничто не мешает.

Чтобы снова наращивать объемы вывоза, на спецплощадках поручено усилить работы по гуртованию снега бульдозерами, его поджиманию, что позволит освободить места для новых «порций» снежных масс. Особенно это касается площадки на улице Лунной, где приняли уже свыше 100 000 т снега.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время осадки в виде снега и дождя сменятся крепкими морозами. В связи с этим дорожно- коммунальные службы нацелены также на то, чтобы как можно лучше очистить улицы от снега до его подмерзания. Так, за предыдущие сутки для механизированной расчистки направили 578 машин, а выход персонала, занимающегося расчисткой вручную, составил 3 351 человек. В дневную смену 13 февраля в уборке всех городских территорий (УДС, бульваров, парков, скверов, набережной, придомовых, дворовых, внутриквартальных и неразграниченных территорий) задействовали 339 единиц техники и 3 281 уборщика.

Основной массив техники работает в ночное время, днем активизируется расчистка вручную. Особое внимание – подходам к остановкам и пешеходным переходам, тротуарам, а также участкам вблизи социальных учреждений и автодорогам с большим трафиком, маршрутами общественного транспорта.

Со следующей недели забот у профильных служб прибавится. Готовясь к периоду активного таяния снега, ежегодно на системе ливневой канализации и водоотведения осуществляются работы, способствующие снижению рисков подтопления дорог местного значения.

Тем временем продолжается отопительный сезон. Обеспечение горожан качественным теплоносителем также находится на непрерывном контроле. Важный вопрос, который подняли на совещании в профильном департаменте, связан с подключением жилых домов в Куйбышевском районе Самары к новой котельной мощностью 120 МВт. На сегодняшний день от построенной котельной «запитаны» уже более 80% потребителей (от запланированного количества). При этом полностью подключены те здания, которые ранее получали ресурс от котельной КНПЗ. Еще 25 домов, находящиеся в 25 квартале, тоже переходят на новый теплоисточник, но с котельной, которая первоначально была в ведении предприятия «Волгабурмаш».

«Пока эту старую котельную согласно договору с конкурсным управляющим обслуживает муниципальное предприятие «Инженерная служба», силами которого при подготовке к отопительному сезону был произведен текущий ремонт котлов, – прокомментировал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский. – Оставшиеся 25 домов в конце февраля планируется переключить на новую мощную котельную и тем самым максимально улучшить качество подачи ресурса. Для этого требуется, чтобы управляющие компании и ТСЖ закончили свои подготовительные работы. Сейчас они ведут регулировку внутри домов. Выставляются регулировочные шайбы, задействуются элеваторные узлы, а также насосное оборудование, которое нужно отключить. Таким образом, обслуживающие компании приводят свое оборудование в жилых домах в соответствие, дабы не нарушить гидравлический режим, который влияет на качество теплоснабжения. Надеемся, что для жителей работы, связанные с переключением, пройдут без издержек и временная остановка работы теплового узла в том или ином доме не понадобится».

Специалисты также отмечают, что для непосредственно подключения оставшихся домов к новому теплоисточнику необходимы соответствующие погодные условия: температура наружного воздуха не должна быть ниже -5 градусов Цельсия, а в идеале – 0 градусов. Как только уже после комплекса необходимых подготовительных работ такая возможность появится, финальные задачи в рамках переключения будут выполнены.

Фото: администрация Самары