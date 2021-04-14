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На пересечении  Александра Матросова/ пр. Юных Пионеров прорвало трубу ГВС. Автобус № 38 пустили в объезд

14 апреля 2021 17:04
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Движение транспорта в обоих направлениях затруднено.

14 апреля на пересечении улицы Александра Матросова и проспекта Юных Пионеров в Самаре прорвало трубу ГВС. 

Движение транспорта в обоих направлениях затруднено. По словам очевидцев - река горячей воды.

Автобусы № 38 пустят в объезд по временной схеме - по улицам Ново-Вокзальной и Вольской, сообщили в департаменте транспорта Самары.

По информации «ПТС», по итогам проведения температурных испытаний на теплосетях в зоне Самарской ТЭЦ выявлено два дефекта. На ул. Аминева участок теплосети диаметром 500 мм выведен из работы, место дефекта огорожено. Также ведется подготовка к ремонтным работам на пересечении пр. Юных Пионеров и ул. Матросова, там дефект выявлен на теплосети диаметром 400 мм. Энергетики планируют устранить оба дефекта в течение суток. Руководство ПТС приносит извинения жителям города за доставленные неудобства, связанные с обязательной подготовкой коммуникаций к следующему отопительному сезону.

Сегодня проводились температурные испытания теплосетей от Самарской ТЭЦ. На время проведения испытаний теплосетей в жилых домах отключено горячее водоснабжение, а также приостановлена подача тепла для детских садов, лечебных учреждений и тех домов, в которых нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию. Напоминаем, что обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию»: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную.

 

Фото очевидцев

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