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На этой неделе в Куйбышевском районе Самары будет проводиться ремонт водовода по Новокуйбышевскому шоссе. Работы выполнит ресурсное предприятие "РКС-Самара". В связи с этим временно – с 23:00 26 февраля до 06:00 27 февраля 2025 года – в части домов будет отсутствовать холодное водоснабжение.



Кроме того, в вышеуказанный период возможно отключение горячего водоснабжения, так как во время проведения ремонтных работ холодная вода не будет поступать на водогрейную котельную пос. 116 км.



Специалисты нацелены на оперативное выполнение работ. В целях минимизации неудобств для жителей ремонт запланирован в ночную смену. Ход выполнения работ и последующее подключение потребителей будут находиться на непрерывном контроле.



Все интересующие вопросы жители могут задать по телефонам круглосуточной диспетчерской «РКС-Самара»: 8 (846) 334-75-12 и 8 (846) 207-87-87.

С перечнем жилых домов, социальных объектов и других зданий, в которые временно ограничат подачу ресурсов, можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары