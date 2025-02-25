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С 23:00 26 февраля до 06:00 27 февраля 2025 года – в части домов будет отсутствовать холодное водоснабжение.
На этой неделе в Куйбышевском районе Самары будет проводиться ремонт водовода по Новокуйбышевскому шоссе
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На этой неделе в Куйбышевском районе Самары будет проводиться ремонт водовода по Новокуйбышевскому шоссе

25 февраля 2025 16:44
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С 23:00 26 февраля до 06:00 27 февраля 2025 года – в части домов будет отсутствовать холодное водоснабжение.

На этой неделе в Куйбышевском районе Самары будет проводиться ремонт водовода по Новокуйбышевскому шоссе. Работы выполнит ресурсное предприятие "РКС-Самара". В связи с этим временно – с 23:00 26 февраля до 06:00 27 февраля 2025 года – в части домов будет отсутствовать холодное водоснабжение. 

Кроме того, в вышеуказанный период возможно отключение горячего водоснабжения, так как во время проведения ремонтных работ холодная вода не будет поступать на водогрейную котельную пос. 116 км.

Специалисты нацелены на оперативное выполнение работ. В целях минимизации неудобств для жителей ремонт запланирован в ночную смену. Ход выполнения работ и последующее подключение потребителей будут находиться на непрерывном контроле. 

Все интересующие вопросы жители могут задать по телефонам круглосуточной диспетчерской «РКС-Самара»: 8 (846) 334-75-12 и 8 (846) 207-87-87.

С перечнем жилых домов, социальных объектов и других зданий, в которые временно ограничат подачу ресурсов, можно ознакомиться в приложении

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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