Молодогвардейская в Самаре: водоснабжение восстановлено, работы ведутся

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По состоянию на 10:40 30 июля водоснабжение всех домов в Самарском и Ленинском районе, которое отсутствовало утром из-за утечки на водоводе, восстановлено! Специалисты "РКС-Самара" успешно провели технологические переключения и запитали все дома по другой схеме.

Аварийно-восстановительные работы на водоводе по адресу Молодогвардейская 196 уже начаты. Сейчас проводятся земляные работы, чтобы добраться до повреждённого участка трубы. Автомобильная часть улицы Молодогвардейской от Студенческого переулка до Ульяновской на время работ перекрыта.