Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» поможет решить все вопросы ЖКХ

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Для многих пользователей мобильные приложения – это самый удобный способ получать нужные услуги и сервисы. Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» как раз предоставляет данную возможность. Использование приложения позволит гражданам участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн.

Возможности мобильного приложения «Госуслуги.Дом»:

- Доступная для всех регионов легитимная онлайн-платформа для проведения общедомовых собраний;

- В приложении идёт информирование жителей в доступном формате о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения;

- Передача показаний по всем счётчикам в одном месте. Возможность просмотра архива передачи показаний;

- Автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок;

- Передача информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей и ресурсоснабжающей организации собственникам через функционал информационных сообщений – замена информационного стенда в доступном электронном формате;

- Прямое общение собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов в мобильном приложении и многое другое.

Кроме того, в мобильном приложении собственники могут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, изучать сроки проведения ремонта и перечень работ – эти данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ. Также пользователи могут поставить оценки работе управляющей организации, на основе которых формируется их рейтинг.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически.

Приложение доступно на iOS и Android.

Фото: администрация Самары