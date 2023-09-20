Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» единороссы организуют профориентационные туры для школьников на предприятия региона.
Ребят из разных школ Самары побывали в центре управления железнодорожными перевозками КбшЖД
В России экспорт агропродукции вырос до $31 млрд
В России экспорт агропродукции вырос до $31 млрд
Использование приложения позволит гражданам участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн.
Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» поможет решить все вопросы ЖКХ
Более 20 тысяч человек проголосовали за проекты Самарской области.
ДОСТИЖЕНИЯ.РФ: жители Самарской области демонстрируют гордость за свой край
В результате падения пожилые люди могут получить серьезные травмы, включая переломы.
Самарский врача-гериатр рассказала об основных причинах падения в пожилом возрасте
Серебро и бронзу завоевали тольяттинцы Евгений Сайдуллин и Сергей Логачев.
В Тольятти прошел финал личного чемпионата России по мотогонкам
В Тольятти в рамках национального проекта «Экология» проводится рекультивация двух крупных объектов накопленного вреда.
Виктор Кудряшов в Тольятти проинспектировал ход реализации регионального проекта «Чистая страна»
Продолжаются профилактические мероприятия «Внимание – дети! Дорога в школу».
Сотрудники Госавтоинспекции СО провели для учеников пешеходные экскурсии по улицам ведущим к школе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.22
-0.43
EUR 102.92
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» поможет решить все вопросы ЖКХ

20 сентября 2023 16:33
88
Использование приложения позволит гражданам участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн.

Для многих пользователей мобильные приложения – это самый удобный способ получать нужные услуги и сервисы. Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» как раз предоставляет данную возможность. Использование приложения позволит гражданам участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн.

Возможности мобильного приложения «Госуслуги.Дом»:

- Доступная для всех регионов легитимная онлайн-платформа для проведения общедомовых собраний;

- В приложении идёт информирование жителей в доступном формате о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения;

- Передача показаний по всем счётчикам в одном месте. Возможность просмотра архива передачи показаний;

- Автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок;

- Передача информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей и ресурсоснабжающей организации собственникам через функционал информационных сообщений – замена информационного стенда в доступном электронном формате;

- Прямое общение собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов в мобильном приложении и многое другое.

Кроме того, в мобильном приложении собственники могут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, изучать сроки проведения ремонта и перечень работ – эти данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ. Также пользователи могут поставить оценки работе управляющей организации, на основе которых формируется их рейтинг.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически.

Приложение доступно на iOS и Android.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
20 сентября 2023  12:40
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
198
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
691
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
19 сентября 2023  12:27
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
355
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
19 сентября 2023  11:30
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
383
в Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
19 сентября 2023  10:58
В Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
364
Весь список