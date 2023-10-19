Коммунальные службы Самары готовятся к изменению погодных условий

144

По прогнозам синоптиков, в ближайшую субботу ожидаются обильные осадки в виде дождя – около 10 мм ночью и от 15 до 29 мм в течение дня. Все профильные предприятия и службы предупреждены о необходимости быть наготове и оперативно принимать меры. Предстоящие работы обсудили на заседании штаба в профильном департаменте.

По поручению Первого заместителя Главы Самары Владимира Василенко будет организован непрерывный контроль за работой системы ливневой канализации. Также обращено внимание на низинные местности и участки, не оборудованные «ливнёвками», где, возможно, понадобится откачка воды.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы подготовки к зимнему содержанию территорий. Так, уже к 30 октября вдоль дорог разместят ящики с песчано-соляной смесью. Как и в предыдущие годы, емкости с реагентами, прежде всего, появятся возле крутых подъемов и спусков, по маршрутам движения городского общественного транспорта, чтобы водители автобусов и автомобилисты могли использовать смесь самостоятельно, для преодоления участков дорог в случае их обледенения. Также к зимнему сезону ведутся заготовки других противогололедных материалов – галита и «Бионорда». Остались еще и прошлогодние запасы для содержания объектов по зимнему регламенту.

Работа всех служб города в настоящий момент направлена на то, чтоб исключить фактор неожиданности при первых осадках.

Параллельно завершаются процессы, связанные с обеспечением стабильной подачи отопления. Напомним, что социальная сфера подключена полностью, также состоялось подключение жилищного фонда – 99,9% многоквартирных домов отапливаются. На единичных объектах ведется адресная работа, в частности, связанная с устранением повреждений, возникших при пуске теплоносителя. Работа «горячей линии» продолжается. Принятые обращения остаются на контроле до полной отработки. Стоит отметить, что в этом году на старте отопительного периода их количество меньше на 22,5%, чем в прошлом году, благодаря тщательной подготовке, а также заблаговременному, «мягкому» входу в отопсезон.

Фото: freepik.com