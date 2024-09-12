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Кого не хватает в ЖКХ-сфере Самарской области?

12 сентября 2024 10:31
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Кого не хватает в ЖКХ-сфере Самарской области?

Эксперты hh.ru в преддверии «горячего» осенне-зимнего сезона, когда работодатели из ЖКХ-сферы традиционно усиляют свои коллективы новыми работниками, решили выяснить, готов ли рынок труда Самарской области к повышенному спросу на дворников, водителей уборочной техники и других специалистов коммунального хозяйства.  

Кого не хватает в ЖКХ-сфере Самарской области?

«Ситуация в ЖКХ-сфере Самарской области с точки зрения кадрового потенциала оставляет желать лучшего. Так, на данный момент мы видим, что средний уровень конкуренции за рабочие в этой сфере среди местных жителей не превышает 3-4 соискателей на одной рабочее место. Это нижний порог нормы, но при этом по целому ряду профессий в ЖКХ-отрасли наблюдается серьёзный дефицит. Так, на рабочие места одних из самых востребованных в осенний сезон машинистов спец. техники сейчас претендуют не более двух кандидатов. Даже на достаточно высокооплачиваемые вакансии сварщиков (порядка 100 тыс. рублей) сейчас тоже откликается не более трех кандидатов. Такая же картина наблюдается для таких важнейших для ЖКХ профессий как инженер по эксплуатации, электромонтажник, инженер-механик, водитель, дворник и др.», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.

Какие зарплаты предлагают?

Подобная ситуация может быть вызвана несколькими факторами. Во-первых, предлагаемая зарплата в ЖКХ-сфере региона сейчас составляет 51,5 тыс. рублей. За год предлагаемый доход вырос на 6,3 на тыс. рублей. Это достаточно активный рост, но в сравнении с другими отраслями доход в ЖКХ-сфере Самарской области сильно уступает. Например, в тяжелом машиностроении региона возможный доход уже приблизился к 118 тыс. рублей, в сфере промышленного оборудования – почти 97 тыс. рублей, в энергетике – почти 95 тыс.

Еще одна причина возможного кадрового дефицита в сфере – это отношение самих соискателей. Так, согласно опросу hh.ru местные жители считают сферу ЖКХ наименее престижной с точки зрения трудоустройства. Так, самые престижные профессии, по мнению опрошенных, это программист, разработчик, IT-специалист (27%), директор или топ-менеджер (14%), президент (9%), предприниматель (7%) и врач (6%).

Среди наименее престижных профессий в лидерах оказался сразу ряд коммунальных профессий: уборщик/уборщица (17%), разнорабочий (12%), дворник (11%), грузчик (8%).

Более того, среди наименее престижных для трудоустройства отраслей, по мнению опрошенных, на первом месте вышло именно ЖКХ (более 40% респондентов считают, что работать там непрестижно), далее идут государственные организации (30%), образовательные учреждения (28%), розничная торговля (23%), отрасль продуктов питания, гостиницы и рестораны, искусство (по 19%).

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