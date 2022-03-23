Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» спасли около 20 деревьев

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Свыше 10 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций и перешли на электронную версию платежных документов. Отказываясь от бумажных квитанций в пользу электронных, жители области вносят существенный вклад в сохранность окружающей среды.



Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. Из одного дерева производят 16 пачек бумаги формата А4, то есть всего 8 000 листов. В 2021 году клиенты энергокомпании, подключившиеся к «Электронной квитанции», общими усилиями спасли порядка 20 деревьев.



«Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Помимо сохранения природы переход на электронную квитанцию делает удобнее и безопаснее взаимодействие с поставщиком ресурсов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца. Переходя на электронные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», вы делаете свою жизнь комфортнее, а наш мир – зеленее и чище!

Фото: pixabay