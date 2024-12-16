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Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку

16 декабря 2024 11:48
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Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку

Врио главы Самары Иван Носков проверил, как убирают Самару после снегопадов. Об этом он написал в своем канале в телеграм.

"С 5 утра проверяли, как идет уборка снега в Самаре. Коротко по итогам. 

Видно, что всю ночь работали, городская техника задействована вся - 223 единицы. Труд слабо механизирован, техники явно недостаточно для сильных и затяжных снегопадов, поэтому будем в следующем году докупать. Проезжая часть и тротуары дорог обработаны, движение общественного транспорта и пешеходов обеспечено. Есть недоработки по остановочным комплексам, не всегда отвалы успевают оперативно убрать. Прошу отнестись с пониманием, и в целом больше уважения проявлять к людям, которые на холоде и ветре работали всю ночь. 

Упор пока делаем на расчистку дорог и тротуаров, чтобы обеспечить работу общественного транспорта, постепенно вывозим снег. На данный момент вывезено порядка 2,5 тысяч тонн. Да, к слову, будем проверять лабораторию, которая поставляет в город реагент. Есть замечания к его эффективности. 

Встретил на объезде главу Промышленного района Даниила Морозова (https://t.me/danil_morozov_163), который проверял очистку проездов к соцучреждениям. Контролировали работу подрядчиков и другие главы. 

Управляющие компании сработали слабо, видно, что в некоторых дворах не выходили дворники ни в выходные, ни утром. Добросовестные УК и ТСЖ будем поощрять, недобросовестные – наказывать совместно с Госжилинспекцией. 

Работали совместно с ГИБДД, сотрудники инспекции помогают в сопровождении автопоездов, фиксации парковки с нарушением ПДД. Кстати, обсудили с председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым (https://t.me/mikhail_smirnov82) необходимость принятия областного закона регулирующего временное перемещение личного транспорта на время очистки снега вдоль дорог. Эта обычная практика в крупных городах в помощь коммунальным и дорожным службам. Проект закона готовим.

В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку. Сегодня в течение дня выводим 340 спецмашин. Упор на второстепенные улицы и внутриквартальные проезды, вывоз снега".

Теги: В центре внимания

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