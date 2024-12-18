Иван Носков посетил базу муниципального предприятия «Благоустройство» в Самаре

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Коммунальные и дорожные службы Самары продолжают ликвидацию последствий снегопадов. В 7 районах Самары около 7,5 млн кв. м дорог и тротуаров обслуживает муниципальное предприятие «Благоустройство». 18 декабря одну из технических баз предприятия посетил и.о. главы города Самара Иван Носков, где пообщался с сотрудниками, задействованными в ночной смене.



«Ознакомился с базой в Советском районе, условиями труда 134 сотрудников. Коллектив предприятия сейчас «держит удар» – круглосуточно чистит более полутора тысяч дорог и тротуаров после затяжного снегопада. От лица всех самарцев благодарю вас за работу. Недоработки есть, но в условиях нехватки техники и большого процента ручного труда это неизбежно. Будем исправлять. Другие базы в ближайшее время тоже постараюсь посетить», – сказал и.о. главы города Самара Иван Носков и вручил 12 сотрудникам предприятия, кто особо отличился в ликвидации последствий декабрьских снегопадов, благодарственные письма и подарки.



МП «Благоустройство» – одно из крупнейших предприятий Самары, работающее в сфере благоустройства, содержания и обслуживания улично-дорожной сети областного центра. На предприятии – ремонтно-строительном участке, 5 производственных базах для заготовки и хранения реагентов, 8 специализированных дорожных участках, в инженерно-технической службе – трудятся более 900 человек.



«Приятно, что Иван Николаевич отметил наш труд в разгар зимнего сезона. Нам важно знать, что наш труд ценится руководством города. Мне нравится моя работа, несмотря на то, что она не из легких. Каждый день мы делаем наш город чистым. Приятно, когда возвращаешься с ночной смены на базу и видишь плоды своего труда – чистые дороги. Расстраиваюсь, когда понимаю, что не могу на всю ширину прочистить проезжую часть из-за припаркованных машин. Они действительно очень мешают нам работать, а мы, создавая снежный вал, доставляем им неудобство выезда утром. Уверен, что всем будет комфортно, если правила парковки и работы эвакуаторов пересмотрят», – сказал награжденный водитель МП г.о. Самара «Благоустройство» Гаяз Сафиуллин.



В ночь на 18 декабря в областном центре работало более 250 единиц снегоуборочной техники, вывезено около 5 тысяч тонн снежных масс. В течение дня на ликвидации последствий снегопадов задействовано около 400 спецмашин и 3 367 уборщиков. В числе актуальных задач – обработка и очистка (при необходимости – повторная) проезжих частей, тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных территорий, подходов и подъездов к социальным учреждениям. Расчистку дворовых территорий осуществляют управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТСН.

Фото: Администрация Самары