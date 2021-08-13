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И днем, и ночью работники «СпецРемСтройЗеленхоза» ухаживают за газонами и цветниками в аномальную жару

13 августа 2021 15:50
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Поливать растения, кустарники и деревья работники предприятия будут почти до середины октября.

Жаркая погода в текущем сезоне вносит свои коррективы не только в повседневную жизнь города, но и в график работы предприятий, которые осуществляют контроль за зелеными насаждениями. И днем, и ночью, ручным способом, и автоматическим, работники «СпецРемСтройЗеленхоз» ухаживают за газонами и цветниками.

«За нами закреплены объекты во всех районах города. В связи с аномальной жарой, которая установилась еще в мае месяце и не заканчивается по сегодняшний день, за сутки выходит порядка 27 поливочных машин. В такие периоды ночью мы тоже поливаем, это продиктовано погодными условиями», - сообщила заместитель директора муниципального предприятия Людмила Якубовская.

Озелененные территории в районе проспекта Ленина, такие как сквер Героев 21-й Армии, а также сквер Фадеева – одни из любимых мест для отдыха горожан. Уход за ними начинается с уборки: работники с помощью техники подметают дорожки механизированным способом, лестницы – вручную, протирают лавочки.

Радуют глаз здесь многочисленные однолетние и многолетние растения, кустарники, хвойники, ели, туи, шаровидный и казацкий можжевельники. Полив зеленых насаждений осуществляется ручным способом, задействуя бойлер, а также работает автополив.

Поливать растения, кустарники и деревья работники предприятия будут почти до середины октября. Потом на смену отцветших однолетников придут многолетники и луковичные, работы по их технологическому уходу начнутся уже весной будущего года.

Теги: газоны полив цветники

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