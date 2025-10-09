Я нашел ошибку
Главные новости:
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
На место вызова привлекались 13 специалистов и 3 единицы техники.
В Сызрани горел заброшенный дом 
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.
МЧС СО: в Самаре прошел урок безопасности для студентов
Самарская область отмечает 30-летие крупнейшего в мире завода по производству линолеума
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Горадминистрация и «РКС-Самара» проверили ход восстановительных работ в Куйбышевском районе

9 октября 2025 17:17
162
Провели выездную проверку ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Представители администрации Самары, Куйбышевского района и технического руководства «РКС-Самара» провели выездную проверку ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

В ходе осмотра посетили двор на улице Нефтяников, 4, где завершается благоустройство после ремонта водопроводной линии диаметром 50 мм. Специалисты предприятия заменили повреждённый участок трубы, выполнили засыпку котлована и разровняли чернозём для восстановления газонной части.

Жители поблагодарили сотрудников за внимательное отношение к зелёным насаждениям: во время земляных работ удалось сохранить посаженную ими берёзу. Совместно с администрацией района также будет решён вопрос о переносе детской площадки, расположенной в зоне инженерных коммуникаций.

Затем комиссия проверила ход ремонта на улице Таганской, 6б, где бригада восстанавливает герметичность сварного шва на трубе диаметром 1000 миллиметров. После завершения работ территория будет благоустроена. Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов отметил: «Есть определённые трудности с оперативным устранением повреждений. Обращаю внимание, что начинается зимний период, повреждений будет больше. Для лучшего реагирования мы привлекаем пять дополнительных бригад за счёт подрядных организаций».

Представители администрации подчеркнули необходимость оперативного восстановления нарушенных территорий и продолжения совместной работы по обеспечению надёжного водоснабжения и комфортной городской среды.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Новости по теме
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
06 октября 2025, 15:58
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или... ЖКХ
608
Работы запланированы уже в эти выходные!
03 октября 2025, 15:45
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
Работы запланированы уже в эти выходные!   ЖКХ
776
Жители этих домовладений, а их более 5000 человек, больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно.
03 октября 2025, 14:12
Более 2500 самарских домов подключили к централизованному водоснабжению по программе «Вода с улицы – в дом»
Жители этих домовладений, а их более 5000 человек, больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно. ЖКХ
769

В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
408
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
675
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
559
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
752
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
788
