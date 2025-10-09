Горадминистрация и «РКС-Самара» проверили ход восстановительных работ в Куйбышевском районе

162

Представители администрации Самары, Куйбышевского района и технического руководства «РКС-Самара» провели выездную проверку ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

В ходе осмотра посетили двор на улице Нефтяников, 4, где завершается благоустройство после ремонта водопроводной линии диаметром 50 мм. Специалисты предприятия заменили повреждённый участок трубы, выполнили засыпку котлована и разровняли чернозём для восстановления газонной части.

Жители поблагодарили сотрудников за внимательное отношение к зелёным насаждениям: во время земляных работ удалось сохранить посаженную ими берёзу. Совместно с администрацией района также будет решён вопрос о переносе детской площадки, расположенной в зоне инженерных коммуникаций.

Затем комиссия проверила ход ремонта на улице Таганской, 6б, где бригада восстанавливает герметичность сварного шва на трубе диаметром 1000 миллиметров. После завершения работ территория будет благоустроена. Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов отметил: «Есть определённые трудности с оперативным устранением повреждений. Обращаю внимание, что начинается зимний период, повреждений будет больше. Для лучшего реагирования мы привлекаем пять дополнительных бригад за счёт подрядных организаций».

Представители администрации подчеркнули необходимость оперативного восстановления нарушенных территорий и продолжения совместной работы по обеспечению надёжного водоснабжения и комфортной городской среды.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»