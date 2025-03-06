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Главный управляющий директор «РКС-Самара» рассказал депутатам о культуре водопользования и водоотведения

6 марта 2025 13:49
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Главный управляющий директор «РКС-Самара» рассказал депутатам о культуре водопользования и водоотведения

5 марта 2025 года состоялось совместное заседание Общественного совета и Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара. Главным вопросом стало повышение экологической культуры водопользования и водоотведения жителями многоквартирных домов города Самары.

В настоящее время ресурсоснабжающая компания фиксирует резкое увеличение засоров на сетях водоотведения, связанных с нарушением правил эксплуатации канализации. Причем засоры повторные, в одних и тех же домах и подъездах. Каждый раз причина засора – бытовой мусор, тряпки, остатки еды. Сотрудникам компании хорошо понятны и причины проблемы, и как с этой бедой бороться. А вот для большинства жителей многие правила эксплуатации канализации – новость.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков познакомил представителей Думы городского округа Самара, молодежного парламента и Общественного света при Думе с системами водоснабжения и водоотведения города. Он рассказал, как разный мусор действует на трубы и очистные сооружения и почему он не должен попадать в городскую систему водоотведения.

«Не зря систему канализации называет еще ВОДОотведением. – сказал Владимир Бирюков. – В канализацию можно отправлять только воду и только то, что растворяется. Мусору здесь не место». Например, даже безобидная, казалось бы, ватная палочка вместе с салфеткой, полиэтиленовым пакетом могут стать причиной крупного засора и земляных работ. А из-за попадания в канализационные колодцы из ассенизаторских машин непонятных химических составов на очистных сооружениях могут погибнуть микроорганизмы, которые производят биологическую очистку стоков.

Даже для участников заседания в докладе было много новой, интересной и важной информации. Чтобы бережнее относиться к природе, жить в комфортной городской среде, необходимо правила доносить до всех жителей, повторять их чаще, начинать обучать детей в детских садах и школах. Просветительскую деятельность «РКС-Самара» общественники поддержали и высказали готовность принимать в проектах ресурсной компании активное участие. 

Теги: РКС-Самара

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