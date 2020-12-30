Главный поставщик тепла Центрального района - Тольяттинская ТЭЦ - отмечает юбилей

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30 декабря 2020 года свое 60-летие отмечает Тольяттинская ТЭЦ, снабжающая теплом жителей и организации Центрального района города. Строительство ТЭЦ началось в 1957 году для обеспечения нужд бурно растущих заводов «большой химии». Первый турбоагрегат был пущен в декабре 1960 года.

Первоначально станция работала на угле. Топливо привозили составами по железной дороге из Кузнецка. Использование угля в качестве топлива ставило перед энергетикам вопрос экологичности производства тепла. В результате сотрудники ТЭЦ во главе с Андреем Алфеевым, позже руководившим станцией, придумали, как нейтрализовать окислы азота методом селективного некаталитического восстановления. За это открытие создатели технологии были удостоены премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

В наши дни данная технология уже не применяется. Еще в прошлом веке Тольяттинская ТЭЦ перешла на газ, оставив уголь в качестве резервного топлива. А в 2019 году, по согласованию с Министерством энергетики РФ, топливная схема ТЭЦ переведена на «газ-газ».

Оборудование Тольяттинской ТЭЦ постоянно обновляется. К юбилею на станции была проведена масштабная модернизация электрохозяйства, что позволит продлить срок службы оборудования и положительно отразится на надежности теплоснабжения потребителей.

Тольяттинская ТЭЦ остается одной из самых крупных теплоэлектроцентралей Самарской области. Установленная электрическая мощность станции составляет 545 МВт, установленная тепловая мощность – 1428Гкал/ч. На станции трудятся 453 человека.