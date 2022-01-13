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Глава Самары проверила качество уборки снега Красноглинского района

13 января 2022 12:03
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Глава Самары проверила качество уборки снега Красноглинского района

В среду, 12 января, Глава Самары Елена Лапушкина оценила ход и качество уборки снега с улично-дорожной сети, дворов и общественных пространств Красноглинскогорайона города. В объезде приняли участие глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов и руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Олег Ивахин.

Ряд жалоб от жителей на ненадлежащее содержание территорий в зимний период поступило через социальные сети в адрес районной и городской администраций, а также напрямую Главе города.

Выездная проверка началась с улицы Баженова. Жители дома №57 в социальных сетях указывали на нечищеные тротуары, отмостки и внутриквартальный проезд.

«В новогодние каникулы было много припаркованных машин, поэтому сложно было проводить качественную уборку дворов, - объяснила руководитель ООО «Финстрой-недвижимость» Наталья Головкова. - В рабочие дни ситуацию исправили. Во дворах ведется ежедневная уборка. Улица Баженова передана на содержание МП «Благоустройство», которое обслуживает большинство городских дорог».

Вблизи находятся объекты социальной сферы, включая школу №68. Глава города отметила, что необходимо уделять особое внимание расчистке тротуаров и прилегающей к социальным объектам территории, не допускать образования наледи.

Елена Лапушкина посетила также 16 квартал в поселке Мехзавод. Летом здесь провели ремонт внутриквартальной дороги, обустроили дополнительные парковочные места. Теперь транспорт не мешает коммунальным службам расчищать двор и подъезды к нему.

Глава города обратила внимание, что участок дороги в районе детского сада №411, ведущей во двор дома №9 не расчищена, поэтому при въезде с улицы Крайней на дворовую территорию появился высокий ледяной бордюр, который представляет определенные неудобства, как для пешеходов, так и для автомобилистов.

На выездном совещании проверили качество уборки общественных пространств – сквера 3 квартала на Красной Глинке, благоустроенного в рамках Губернаторского проекта «СОдействие», и Вертолетной площадки, которая открылась после комплексного благоустройства летом 2021 года.

Особое внимание при содержании в зимний период на обновленной Вертолетке необходимо уделять сохранению пешеходных дорожек, обустроенных с помощью гравийной крошки и декоративной щепы.  

«Эта площадка красива в любое время года, и содержится она должным образом. Вместе с муниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз» было принято решение о том, что здесь не будут чистить снег до основания. При этом и ходить так же комфортно, и гравийное покрытие сохраняется, в белый снег придает особое очарование зимней «Вертолетке», - отметила Елена Лапушкина.

Жители дома №50 на улице Сергея Лазо сообщали о неудовлетворительной уборке снега. Обращение было передано в управляющую компании «Универсалбыт», сейчас на территории порядок. Участники совещания посетили и соседние дворы, прошли до центра поселка Управленческий. Выявленные замечания направлены коммунальным службам для устранения.

«Всего в Красноглинском районе 870 многоквартирных домов. Сегодня на территории работает 19 единиц техники и 247 дворников. За несвоевременную очистку внутриквартальных проездов, выходов из подъездов, тротуаров готовится материал, передаётся в административную комиссию», - отметил заместитель главы администрации Красноглинского района Вадим Костин.

Жалобы на качество уборки снега поступали и от жителей улицы Батайской. Улица находится у подножия Жигулевских гор, поэтому расширить дорогу или обустроить дополнительные парковочные места невозможно. Для своевременной и качественной расчистки снега необходимо договариваться с автовладельцами о времени уборки, чтобы дворы были максимально свободны для проезда спецтехники.

«Замечания по состоянию улиц и дворов в Красноглинском районе есть, но мы видим, что все службы – и муниципальное предприятие «Благоустройство», и управляющие компании оперативно на них реагируют. Необходимо работать с объектами потребительского рынка, собственниками зданий и помещений: они должны расчищать снег и лед на своей территории», - подвела итог выездного совещания Елена Лапушкина.

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