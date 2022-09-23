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Гаражи, голубятни и будку вывезли из санитарно-защитной зоны объектов «РКС-Самара»

23 сентября 2022 11:58
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Гаражи, голубятни и будку вывезли из санитарно-защитной зоны объектов «РКС-Самара»

Насосные станции подкачки (НСП) «РКС-Самара» - центр притяжения для нарушителей. Пока насосы внутри помещения поднимают воду на высокие этажи жилых домов, снаружи на НСП регулярно покушаются любители незаконных дел. К аккуратным зданиям станций так и норовят что-то пристроить, поставить, сгрести мусор, сделать там парковку. Хотя по санитарным нормам и строительным правилам размещение объектов в зоне 5 метров вокруг станции запрещено, так как НСП является объектом водоснабжения.

Свой незаконный вклад вносят и безымянные художники: в этом году они нарисовали граффити на 36 насосных станции подкачки. Чаще всех страдает НСП на ул. Пензенской: за год она четырежды подвергалась налёту граффитчиков-нарушителей. Такие рисунки портят облик здания и двора в целом, а также наносят ущерб компании, которая вместо основной работы должна тратить деньги и время на закраску граффити.

Специалисты компании постоянно освобождают свои станции подкачки от нелегального соседства: направляют обращения в администрации районов и наводят порядок собственными силами. Так, в этом году от зданий убрали голубятню, контейнерную площадку, гаражи и будку, которая была похожа на домик кума Тыквы из известной сказки. Вот только никто в нём не жил.

Своей очереди на очистку территории ждут еще 15 станций, работа продолжается. А чтобы было меньше соблазна, по периметру зданий устанавливаются специальные защитные ограждения.

 

Теги: РКС-Самара

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