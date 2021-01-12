«ЭнергосбыТ Плюс» установил общедомовые приборы учета тепловой энергии в Самаре

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В 2020 году Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил общедомовые приборы учета тепла в более чем 400 многоквартирных жилых домах областной столицы. Это было сделано в соответствии с требованиями Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» от 23.11.2009 г.

Согласно законодательства, многоквартирные жилые дома в обязательном порядке должны быть оснащены общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепла и горячей воды. Эти счетчики позволяют собственникам помещений оценивать реальное потребление тепловой энергии и являются первым шагом к внедрению энергосберегающих технологий. Наличие ОДПУ дает право собственникам жилья отказаться от ежегодной корректировки. Для этого им достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления и смогут оперативно контролировать расход теплоресурсов и влиять на свое энергопотребление.

Установка нового оборудования производится за счет собственников жилья. Причем оплатить расходы за монтаж можно как единовременно, так и равными долями в течение 5 лет.

Изначально ответственность за информирование о необходимости установки ОДПУ и непосредственно монтаж и подключение этих приборов учета возлагалась на управляющие компании и ТСЖ. К сожалению, далеко не все обслуживающие организации справились с поставленной задачей. В результате ОДПУ обязаны установить ресурсоснабжающие организации.

«Наличие ОДПУ в жилых домах – требование закона. Если собственники сами не установили общедомовой прибор учета до 1 июля 2012 года, это обязана сделать ресурсоснабжающая организация. Однако по закону владельцы жилья должны компенсировать эти затраты», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

На сегодняшний день процент оприборенности жилых домов в Самаре достигает всего около 30%. В этой связи установка ОДПУ в многоквартирных домах областной столицы продолжится и в 2021 году.