«ЭнергосбыТ Плюс» составил список предприятий региона с высокой платежной дисциплиной

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников.
В регионе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови»
Дмитрий Азаров вручил заслуженным жителям региона государственные награды.
Дмитрий Азаров: "Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во благо Отечества"
Оборудована площадка с большим экраном для публичного показа футбольных матчей. Вход на фан-фестиваль свободный.
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
Депутаты-единороссы областного парламента расскажут жителям своих округов о том, что сделано на законодательном уровне за последние пять лет.
В Самарской области стартовала отчетная кампания «Единой России»
По выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие».
Детская картинная галерея: авторская экскурсия коллекционеров Валерия Грищенко и Сергея Рудняева 
Он предлагал родителям учеников вносить добровольные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения.
В Самаре бывший директор лицея осужден за мошенничество
мПриняты меры для организация вывоза жителей Самары с праздничного мероприятия, которое пройдет на площади Куйбышева.
12 июня общественный транспорт в Самаре будет работать в усиленном режиме
«Криптобиокабина» упростит для граждан оформление заграничных паспортов с электронным носителем.
В Самаре выдали первый заграничный паспорт, оформленный с помощью криптобиокабины
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» составил список предприятий региона с высокой платежной дисциплиной

11 июня 2021 15:19
118
В него вошли 14 организаций Самарской области.

Накануне дня России Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил список предприятий промышленности, строительства, машиностроения и металлургии региона, которые исправно исполняют свои обязательства перед поставщиками теплоресурсов. В него вошли 14 организаций Самарской области.

В числе промышленных предприятий с высокой платежной дисциплиной оказались АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", ПАО «ОДК-Кузнецов», ООО «Созвездие», АО «Щелковский завод ВДМ», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «ВЭТ», ООО «Самаратрансавто-2000», АО «СЗ ЭМИ», ОАО ПКК «Весна», АО «Самарская кабельная компания». В категории «Строительство и производство строительных материалов» энергетики выделили ЗАО «Самарский гипсовый комбинат». В разряде «Машиностроение и металлообработка» самым надежным партнером определен ПАО СЗ «Экран», в «Цветной металлургии» - АО «Арконик СМЗ», в пищевой промышленности – АО «Жигулевское пиво».  

«Мы регулярно отмечаем надежных партнеров, клиентов, четко и в срок исполняющих свои договорные обязательства. Благодаря таким компаниям с высокой производственной и деловой культурой развивается и становится крепче экономика как города, региона, так и всей страны. Желаю процветания, достижений и роста трудовым коллективам производственных и промышленных предприятий Самарской области», - резюмировал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов

Теги: список предприятий ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе.
03 июня 2021, 17:22
В Самарской области «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новую акцию «На дачу – без долгов»
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе. ЖКХ
697
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции на оплату тепловой энергии за май
02 июня 2021, 10:44
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции на оплату тепловой энергии за май
Примечательно, что многие горожане и организации и вовсе отказываются от бумажных квитанций. ЖКХ
537
Которые прежде оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес управляющих компаний и ТСЖ.
26 мая 2021, 17:15
В 2020 году на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс» перешли свыше 112 тысяч жителей Самарской области
Которые прежде оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес управляющих компаний и ТСЖ. ЖКХ
825

В центре внимания
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
160
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
175
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
195
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
581
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
756
Весь список