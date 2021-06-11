«ЭнергосбыТ Плюс» составил список предприятий региона с высокой платежной дисциплиной

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Накануне дня России Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил список предприятий промышленности, строительства, машиностроения и металлургии региона, которые исправно исполняют свои обязательства перед поставщиками теплоресурсов. В него вошли 14 организаций Самарской области.



В числе промышленных предприятий с высокой платежной дисциплиной оказались АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", ПАО «ОДК-Кузнецов», ООО «Созвездие», АО «Щелковский завод ВДМ», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «ВЭТ», ООО «Самаратрансавто-2000», АО «СЗ ЭМИ», ОАО ПКК «Весна», АО «Самарская кабельная компания». В категории «Строительство и производство строительных материалов» энергетики выделили ЗАО «Самарский гипсовый комбинат». В разряде «Машиностроение и металлообработка» самым надежным партнером определен ПАО СЗ «Экран», в «Цветной металлургии» - АО «Арконик СМЗ», в пищевой промышленности – АО «Жигулевское пиво».

«Мы регулярно отмечаем надежных партнеров, клиентов, четко и в срок исполняющих свои договорные обязательства. Благодаря таким компаниям с высокой производственной и деловой культурой развивается и становится крепче экономика как города, региона, так и всей страны. Желаю процветания, достижений и роста трудовым коллективам производственных и промышленных предприятий Самарской области», - резюмировал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.