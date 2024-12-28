«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов на новогодние праздники

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на изменение режима работы офисов обслуживания в новогодние праздники.

Так, все клиентские центры компании для физических и юридических лиц в Самаре, Тольятти и Сызрани будут доступны 28 декабря до 17:00. Центр обслуживания в Новокуйбышевске по ул. Ленинградской, 4А в этот день будет работать до 16:00.

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи. С 9 января офисы обслуживания энергокомпании продолжат свою работу в обычном режиме.

«Несмотря на праздничные дни каждый клиент компании может легко и быстро решить свои вопросы в дистанционном режиме. Для этого нами создан целый ряд онлайн-сервисов, которые доступны круглосуточно», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.