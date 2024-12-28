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В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи.
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«ЭнергосбыТ Плюс»: режим работы офисов обслуживания клиентов на новогодние праздники

28 декабря 2024 15:57
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В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на изменение режима работы офисов обслуживания в новогодние праздники.

Так, все клиентские центры компании для физических и юридических лиц в Самаре, Тольятти и Сызрани будут доступны 28 декабря до 17:00. Центр обслуживания в Новокуйбышевске по ул. Ленинградской, 4А в этот день будет работать до 16:00.

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» не будут вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи. С 9 января офисы обслуживания энергокомпании продолжат свою работу в обычном режиме.

«Несмотря на праздничные дни каждый клиент компании может легко и быстро решить свои вопросы в дистанционном режиме. Для этого нами создан целый ряд онлайн-сервисов, которые доступны круглосуточно», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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