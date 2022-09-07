«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента по вопросам задолженности и дистанционных сервисов

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Во флагманском офисе обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: г. Самара, ул. Мирная, 162 прошел День клиента. Данная акция проводится регулярно и дает возможность жителям региона из первых уст узнать о возможностях по урегулированию долга, использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом.

Несколько десятков жителей Кировского и Промышленного районов областной столицы откликнулись на инициативу энергетиков. Среди самых популярных вопросов – уточнение по начислениям и передача показаний индивидуальных приборов учета тепла. На эти и многие другие вопросы ответили директор Самарского филиала энергокомпании Григорий Чернов и руководитель отдела клиентского сервиса Мария Рябцева.

«Данная акция дает возможность руководителям компании узнать, какие у горожан есть предложения по улучшению нашего сервиса, получить обратную связь по работе организации. В свою очередь мы можем лично рассказать и показать преимущества наших дистанционных сервисов, чтобы клиентам было удобнее взаимодействовать с нашими специалистами», - отметил Григорий Чернов.

Подробнее узнать о дистанционных сервисах компании можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.